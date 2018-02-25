(المؤتمر السوداني) يكلف أمينه العام بقيادة الحزب بعد اعتقال الرئيس ونائبه

الخرطوم 25 فبراير 2018- أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، تكليف أمينه العام، مستور أحمد، المتواجد ببريطانيا حالياً، بمهام رئاسة المكتب السياسي للحزب بعد استمرار اعتقال جهاز الأمن للرئيس ونائبه.

الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني مستور أحمد

ولم تطلق سلطات الأمن لدى إفراجها الأسبوع الماضي عن عشرات المعتقلين، سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير المعتقل منذ يناير الماضي، فضلا عن الماحي سليمان وعز الدين هارون "حريكة" القياديين بالحزب المعارض.

ومساء الجمعة الماضي اعتقل جهاز الأمن والمخابرات، نائب رئيس الحزب، خالد عمر يوسف، من منزل أسرته بحي أركويت جنوب شرق الخرطوم.

وقال المتحدث باسم المؤتمر السوداني، محمد حسن عربي، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) الأحد، إن المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، كلف مستور أحمد، الأمين العام للحزب بمهام رئاسة المكتب السياسي.

ونوه الى استمرار "الاعتقال التعسفي لرئيس الحزب عمر يوسف الدقير لمدة تجاوزت 45 يوما، واعتقال نائبه خالد عمر يوسف يوم الأربعاء 23 فبراير".

وأضح عربي أن مؤسسات حزب المؤتمر السوداني، تعمل بكفاءة وبصورة طبيعية لإنجاز مهام وخطط الحزب، وأضاف "إذ يعلن الحزب عن هذا التكليف فإنه يؤكد كامل التزامه بالعمل مع قوى المعارضة ومع الجماهير في الشارع من أجل مقاومة الزيادات وتحقيق أهداف مسيرات الخلاص الوطني".

وكان حزب المؤتمر السوداني قد خسر في نوفمبر 2016 بالاعتقال كل قيادات الصف الأول خلال نشاط تحريضي في الشارع ضد زيادات الأسعار.

وحينها اضطر الحزب المعارض لتسمية عبد المنعم عمر رئيس مكتب الخارج بالحزب للقيام بأعباء رئيس الحزب بعد اعتقال الدقير مع أكثر من 20 قيادي بالحزب من الصف الأول.