 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 25 شباط (فبراير) 2018

(المؤتمر السوداني) يكلف أمينه العام بقيادة الحزب بعد اعتقال الرئيس ونائبه

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 25 فبراير 2018- أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، تكليف أمينه العام، مستور أحمد، المتواجد ببريطانيا حالياً، بمهام رئاسة المكتب السياسي للحزب بعد استمرار اعتقال جهاز الأمن للرئيس ونائبه.

JPEG - 18.6 كيلوبايت
الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني مستور أحمد

ولم تطلق سلطات الأمن لدى إفراجها الأسبوع الماضي عن عشرات المعتقلين، سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير المعتقل منذ يناير الماضي، فضلا عن الماحي سليمان وعز الدين هارون "حريكة" القياديين بالحزب المعارض.

ومساء الجمعة الماضي اعتقل جهاز الأمن والمخابرات، نائب رئيس الحزب، خالد عمر يوسف، من منزل أسرته بحي أركويت جنوب شرق الخرطوم.

وقال المتحدث باسم المؤتمر السوداني، محمد حسن عربي، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) الأحد، إن المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، كلف مستور أحمد، الأمين العام للحزب بمهام رئاسة المكتب السياسي.

ونوه الى استمرار "الاعتقال التعسفي لرئيس الحزب عمر يوسف الدقير لمدة تجاوزت 45 يوما، واعتقال نائبه خالد عمر يوسف يوم الأربعاء 23 فبراير".

وأضح عربي أن مؤسسات حزب المؤتمر السوداني، تعمل بكفاءة وبصورة طبيعية لإنجاز مهام وخطط الحزب، وأضاف "إذ يعلن الحزب عن هذا التكليف فإنه يؤكد كامل التزامه بالعمل مع قوى المعارضة ومع الجماهير في الشارع من أجل مقاومة الزيادات وتحقيق أهداف مسيرات الخلاص الوطني".

وكان حزب المؤتمر السوداني قد خسر في نوفمبر 2016 بالاعتقال كل قيادات الصف الأول خلال نشاط تحريضي في الشارع ضد زيادات الأسعار.

وحينها اضطر الحزب المعارض لتسمية عبد المنعم عمر رئيس مكتب الخارج بالحزب للقيام بأعباء رئيس الحزب بعد اعتقال الدقير مع أكثر من 20 قيادي بالحزب من الصف الأول.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حكومة البصيرة أم حمد 2018-02-25 15:06:40 سلمى التجاني واصلت الأجهزة الأمنية حملة إعتقالات جديدة في صفوف القوى السياسية المعارضة ، فاعتقلت مساء أمس الأول خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني . وقد بدأت هذه الحملة بعد دعوة الأحزاب للمواطنين للإحتجاج على (...)

وزراء وولاة وصحافيون 2018-02-25 15:04:48 مصطفى عبد العزيز البطل ذهب الصحافي (الكبير) إلى وزارة الاستثمار بعد أن طلب موعدا في وقت سابق لمقابلة قوميسارها. لم يتناول كوبا من عصير القريب فروت في الصالون الملحق إلا ريثما دُعي الرجل إلى الدخول حيث استقبله نائب رئيس (...)

"مناجم الملك سليمان" لرايدر هقارد: الأسطورة كمرجعيَّة تأريخيَّة ودينيَّة للاستعمار (3 من 3) 2018-02-24 17:20:53 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk الدور العربي والبرتغالي في زيمبابوي حين فارق الأمبراطور ماتوبي الحياة خلف عقيدة منظَّمة في أكثر ما يكون التنظيم مع وجود قساوسة قلَّما وُجِدوا في إفريقيا باستثناء مصر (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.