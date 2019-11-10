 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019

(المؤتمر السوداني) ينتقد تصريحات وزير المالية وينصح بالاستعانة بخبراء

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 10 نوفمبر 2019- أبدى حزب المؤتمر السوداني قلقه حيال تصريحات وزير المالية الأخيرة التي قال فيها بحاجة الاقتصاد لخمس مليارات دولار ، لدعم الميزانية وتفادي الانهيار، واقترح أن تستعين الحكومة بخبراء لبحث كيفية معالجة الوضع الحالي.

JPEG - 12.8 كيلوبايت
دار (المؤتمر السوداني) بمحلية جبل الأولياء

وقال إعلام الحزب في تصريح الأحد، إن حديث الوزير لوكالة رويترز وما تبعه من توضيحات" لا يبعث على الاطمئنان" كما انه يكشف انعدام خطة إسعافيه واضحة لمواجهة متطلبات كبح جماح الأسعار والندرة في الوقود والقمح وانهيار اسعار الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وأضاف " هذا أمر يدعو إلى القلق فعليا، كما أن تصريحاته تفتقر إلى الحصافة إذ أنه يرسل رسالة سالبة للسوق ومن المتوقع أن تسهم في مزيد من التدهور لقيمة الجنيه السوداني".

ونصح المؤتمر السوداني الحكومة بالاستعانة بخبراء الاقتصاد والمال للتشاور حول خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية.

وأشار إلى أن اختيار خبير اقتصادي على رأس الحكومة كان تعبيرا عن اولويات وحاجات البلاد في هذه المرحلة، وتابع "على وزير المالية التصرف على هذا الأساس".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الثورة بين الجزع والغفلة 2019-11-10 20:00:01 بقلم : محمد عتيق الثورة تختتم عامها الأول ، وحكومتها في ختام شهرها الثالث .. هذا العمر - ولأن المهام والواجبات جسيمة - يفرض علينا المراجعة وتسمية الأخطاء والسلبيات باسمائها .. وفي ذلك أمامنا : ١/ عدو واضح من فئات مختلفة (...)

تجديدها ليس"روتينياً"، ودبلوماسية "الانتظار" ليست حلاً 2019-11-10 16:54:15 عن الحاجة ل"طوارئ" سودانية لمقاربة "الطوارئ" الأمريكية بقلم: خالد التيجاني النور (1) وضع بالغ التعقيد على صعيد العلاقات الخارجبة يتعيّن على الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك أن تواجهه في خضم (...)

هل يصبح الترابي مسيح الإسلاميين الذي يحملونه خطيئة الانقلاب العسكري 2019-11-06 19:38:37 بقلم : عبدالحميد أحمد للوهلة الأولى تبدو قيادة المؤتمر الشعبي كأنها تتلمس الطريق إلى صياغة خطاب سياسي جديد وإيجاد مرافعة دفاعية تعتمد إلقاء اللوم على الشيخ الترابي وتحميله مسئولية الانقلاب العسكري الذي قوّض الديمقراطية (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.