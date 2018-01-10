المالية السودانية تنفي زيادة أسعار المحروقات وشح في محطات خدمة

الخرطوم 10 يناير 2018 ـ اضطرت وزارة المالية السودانية لإصدار بيان، الأربعاء، نفت فيه أي اتجاه لرفع أسعار الوقود، بعد بوادر شح تسببت في اصطفاف السيارات أمام محطات الخدمة بشكل لافت في الخرطوم ومدن أخرى.

تكدس للسيارات في محطات الخدمة بالخرطوم ـ الإثنين 6 يونيو 2016

وشهد يومي الثلاثاء والأربعاء تكدس للسيارات أمام محطات الخدمة في بعض مناطق الخرطوم ومدينة المناقل في ولاية الجزيرة "أواسط السودان".

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مصدر مسؤول بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بأنه "ليس هناك زيادة في أسعارالمحروقات، وأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإسفيرية عارٍ وليس له أساس من الصحة".

وقال ذات المصدر "لم تصدر أي قرارات بذلك"، مشيراً الى أن المواد البترولية متوفرة بمحطات خدمة الوقود.

وأدى مضاعفة أسعار الخبز والغلاء الذي طال السلع بعد إجازة موازنة العام 2018 إلى احتجاجات محدودة في الخرطوم وعدد من عواصم الولايات، وسقط قتيل الأحد الماضي جراء هذه المظاهرات في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وفي سبتمبر 2013 سقط عشرات القتلى في احتجاجات في الخرطوم ومدن أخرى على رفع الدعم الحكومي عن الوقود والخبز.