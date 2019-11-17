المالية تصدر منشور إعداد مقترحات موازنة العام 2020م

الخرطوم 17 نوفمبر 2019- حدّدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الثالث والعشرون من نوفمبر الجاري موعداً أقصى للوزارات والوحدات المعنية لتسليم مقترحاتها بشأن موازنة العام المقبل لوزارة المالية.

مقر وزارة المالية السودانية

واصدرت الوزارة الأحد منشور إعداد مقترحات مشروع موازنة العام المالي 2020م، بهدف مساعدة الوزارات والوحدات الحكومية في إعداد المقترحات.

وأكد المنشور أهمية موازنة العام 2020م باعتبارها الأولى للحكومة الانتقالية خاصة انها تتضمن ما ورد بالوثيقة الدستورية وبرنامج قطاع التنمية الاقتصادية والأولويات التي أقرتها الحكومة بالتركيز على إحلال السلام وتحسين معاش الناس وتأسيس وتأهيل البنى التحتية الداعمة للاستثمار وإصلاح الخدمة المدنية وتهيئة وتعزيز البنية المؤسسية لتثبيت الاقتصاد الكلي وتصحيح مساره بجانب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأعلن وزير المالية السوداني، ابراهيم البدوي قبل أيام عن اتفاق مع اصدقاء السودان لتمويل موازنة 2020 عبر عشرين مشروع تم التوافق عليها.

واكد عقب عودته من الولايات المتحدة بعد حضور اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين على حوجة السودان لمساعدة أصدقائه في معالجة اختناقات الحالة المعيشية للمواطن السوداني وأزماته عبر مساعدته في موازنة العام المقبل.

ووجّه منشور وزارة المالية الممهور باسم وكيل المالية المكلف آمنة أحمد سعد ـ الوزارات والوحدات الحكومية بإعداد مشروع الموازنة على أساس موازنة البنود لحين توفر شروط ومتطلبات تطبيق موازنة البرامج والأداء.

كما وجه بإعداد مقترحات الموازنة وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS) وإعداد الموازنة على أساس هيكل الحكومة الانتقالية، على أن تقدم الوزارات مقترحات الوحدات الحكومية التابعة لها.