المالية: توجيهات لبنك السودان بزيادة الكتلة النقدية لإنهاء شح السيولة

الخرطوم 6 مايو 2018- قالت وزارة المالية السودانية إن أزمة السيولة التي تضرب المصارف ستنفرج قريباً بعد اتفاقها مع البنك المركزي على زيادة التداول في الكتلة النقدية خلال الفترة المقبلة.
- وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار
وأفاد وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحفية بالبرلمان الأحد، أن أزمة السيولة الحالية كانت بموجب اجراء اتخذه المركزي.
وقال "السيولة موجودة في البنك المركزي لكنه قابض عليها ووجهناه بزيادة التداول في الكتلة النقدية للجنيه خلال الفترة المقبلة ".
واستبعد الوزير معاودة الدولار الارتفاع مقابل الجنيه، وتابع "الدولار يتراجع الآن امام الجنيه وسعره مستقر، وعندما يزيد المركزي حجم السيولة سيراعي عدم ارتفاع الدولار".
وواجه الالاف من عملاء المصارف في السودان صعوبات كبيرة في الحصول على مدخراتهم من البنوك التي حدد غالبها سقف لا يتجاوز الالفي جنيه للسحب النقدي، بينما تم تعطيل غالب الصرافات الآلية.
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