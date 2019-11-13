جوبا 13 نوفمبر 2019- تبرعت المانيا بمبلغ 10.9 مليون دولارعبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتوفير مساعدات غذائية عاجلة لضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب السودان.

موجة فيضان عارمة اجتاحت أجزاء في جنوب السودان

وقال المدير القطري لجنوب السودان ماثيو هولينجورث الذي عاد من مقاطعة بيبور إن "الفيضانات تمثل حالة طوارئ حقيقية تتطلب تدخلا عاجلا".

وأشار في حديثه الى اذاعة "صوت أميركا" ان المنظمة تحتاج إلى 40 مليون دولار بصورة عاجلة لمقابلة احتياجات الثلاثة شهور القادمة وتقديم مساعدات غذائية طارئة لحوالي 750.000.

وقال إن المبلغ يشمل مساعدات إنسانية منقذة للحياة وأنشطة فضلا عن الاستجابة للفيضانات المستمرة.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (اوشا) فإن قرابة المليون شخص تأثروا بالفيضانات التي بدأت في يوليو واجتاحت مناطق واسعة بالبلاد حيث غمرت مجتمعات بالكامل واجبرت مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.

وحدت الفيضانات بحسب (اوشا) من الوصول الي المرافق الصحية ومراكز التطعيم والخدمات الأساسية والاسواق.

وأعلن الرئيس سلفا كير الشهر الماضي حالة الطوارئ في منطقة بحري الغزال واعالي النيل الكبرى والاستوائية ووجه نداء عاجل للتدخل الإنساني.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها في حاجة إلى 61 مليون دولار لإنقاذ الأرواح وضمان استمرار الاستجابة لضحايا الفيضانات في جنوب السودان.