المانيا تتعهد بدعم السودان لتحقيق السلام وتجاوز التحديات الاقتصادية

الخرطوم 7 أغسطس 2019 - أعلن المبعوث الألماني والمدير العام لإدارة شؤون إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الادنى والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية، فليب أكرمان، الأربعاء، مواصلة بلاده دعم عملية السلام في السودان، ومساعدته على تجاوز تحدياته الاقتصادية.

المبعوث الألماني التقى عضو المجلس العسكري ياسر العطا

وعبر أكرمان، خلال لقائه نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، ياسر العطا، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، عن ترحيب بلاده بالاتفاق بين الأطراف السودانية، ودعمها للسودان في المجالات السياسية والاقتصادية والدستورية.

وأوضح أن بلاده ظلت تابع عن كثب التطورات الجارية بالسودان، وأشاد بحكمة الشعب السوداني والتي استطاع عبرها التوصل إلى تسوية أنهت الخلافات وانتهت بالتوقيع على الإعلانين السياسي والدستوري.

واعتبر التوقيع على الوثيقتين السياسة والدستورية، خطوة مهمة في الطريق الصحيح نحو المستقبل.

وأعرب عن تفاؤله بنجاح الاتفاق الذي أبرمه المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، في بناء مستقبل أفضل للسودان.

واتفق الفرقاء السودانيون على جدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد تشمل تعيين مجلس سيادة إلى جانب حل المجلس العسكري الحاكم.

ووفق ما اتفق عليه المجلس العسكري والحرية والتغيير في "الإعلان الدستوري"، تصل المرحلة الانتقالية إلى 39 شهرا، تنتهي بالانتخابات.