المبعوث الأميركي يصل الخرطوم ويجتمع بوزير الدفاع السوداني

الخرطوم 13 نوفمبر 2019- أجرى المبعوث الأميركي الخاص للسلام في السودان وجنوب السودان دونالد بوث محادثات في الخرطوم الأربعاء جمعته الى وزير الدفاع جمال الدين عمر.

المبعوث الأميركي إلى دولتي السودان وجنوب السودان دونالد بوث

وتحدث المبعوث وفقا لوكالة السودان للأنباء عن جهود أميركية لدعم السودان وحث الحركات الحاملة للسلاح للوصول للسلام، كما كشف عن تفاهمات ومباحثات بين الخرطوم وواشنطن توقع أن تُحدث اختراقا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد أن الولايات المتحدة تعمل فعلاً على تحقيق رغبات الشعب السوداني ودعم قضاياه العاجلة وتحقيق الدعم للنازحين السودانيين بسبب الحرب.

وينتظر ان يتوجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الى واشنطن الشهر المقبل لمتابعة نقاش الملفات العالقة بين البلدين وبحث سبل معالجتها.

وناقش الاجتماع مع المبعوث الذي رافقه الملحق العسكري الأميركي لدى الخرطوم التحولات التي يشهدها السودان والمساعي المبذولة من الحكومة بمساعدة الأصدقاء ودولة جنوب السودان لتحقيق السلام ومعالجة مشكلات السودان الاقتصادية وخاصة قضايا أصحاب المصلحة من النازحين بمناطق الحرب كأولوية بدخول المساعدات الإنسانية لمعسكراتهم.

وحث الوزير السوداني الولايات المتحدة على دعم قضايا السلام والعمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.