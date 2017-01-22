 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 22 كانون الثاني (يناير) 2017

المبعوث البريطاني يبدأ مشاورات مع الحكومة السودانية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 22 يناير 2017- وصل الخرطوم الأحد مسؤول بريطاني رفيع في زيارة تعد الثانية لمسؤولين بريطانيين الي السودان، خلال اقل من اسبوعين،وتمتد زيارة المسؤول البريطاني اسبوعا يجري خلالها مباحثات مكثفة مع عدد من المسؤولين السودانيين.

JPEG - 19.1 كيلوبايت
المبعوث البريطاني لدولتي السودان وجنوب السودان كريستوفر أتروتت يدلي بتصريحات في الخرطوم ـ الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

وانهى وفد بريطاني يقوده الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية؛ الأسبوع الماضي زيارة إلى السودان أجرى خلالها مباحثات بشأن عدة قضايا مشتركة بين البلدين على رأسها جهود السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

والتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية؛ عبد الغني النعيم؛ الأحد،بالممثل البريطاني الخاص بالسودان وجنوب السودان، كريستوفر اترونت؛ برفقة السفير البريطاني بالخرطوم؛ مايكل أرون.

وافاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية؛ قريب الله خضر؛ في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) ؛ إن الزيارة تأتي في إطار التفاهمات التي تمت مؤخرا بين البلدين لتحسين الفهم المشترك تجاه العديد من القضايا محل اهتمام البلدين.

وقال " اللقاء بحث السلام في السودان والجهود الجارية لالحاق الممانعين بمبادرات السلام. خصوصا الحركة الشعبية - شمال؛ والحركات المسلحة في دارفور. كما بحث اللقاء القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشتركّ".

وأكد المسؤول البريطاني بحسب المتحدث الرسمي، حرص بلاده على مواصلة الحوار بين البلدين بما يعين علي تطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة.

وأكد وكيل الخارجية عزم الحكومة السودانية انفاذ مخرجات الحوار الوطني والمضي قدما نحو تحقيق السلام الشامل في جميع أنحاء السودان.

وطبقا لتصريح المتحدث باسم الخارجية؛ فإن الممثل البريطاني الخاص امتدح الجهود التي يبذلها السودان من اجل التوصل لوفاق وطني يضم الجميع بلا استثناء. مؤكدا دعم بلاده للجهود المبذولة على المستويات كافة. كما قدم تهنئة بلاده للسودان برفع العقوبات الاقتصادية.

وأعلن الناطق باسم الخارجية ان المسؤول البريطاني سيلتقي خلال زيارته التي تستغرق أسبوعا كل من وزير الخارجية؛ ابراهيم غندور؛ وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

امريكا دنا وفاقها (3) 2017-01-22 05:44:42 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في حوار مع صحيفة (اليوم التالي)، الاسبوع الماضي، جاء على لسان وزير الخارجية السابق الاستاذ على كرتي عبارة لافتة للنظر. قال هذا الحبيب يصف ردود افعال بعض الجهات (...)

أمريكا دنا وفاقها(2-3) 2017-01-19 14:43:50 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) مضت واشنطن قدما في خطتها باتجاه إصحاح العلاقات مع حكومة الخرطوم دون ان تأبه بضجيج العصيان المدني الذي تكالبت عليه وتعلقت بأهدابه تنظيمات المعارضة عند نهايات العام (...)

الكفاح المسلح والنضال المدني: هل يلتقيان؟ 2017-01-19 14:37:05 بقلم: د. الواثق كمير kameir@yahoo.com 1. أصدرت الحركة الشعبية-شمال بيانا، فى 17 يناير، عرضت فيه موقفها الرافض للمبادرة الأمريكية (التي اطلعت عليها كاملة) لنقل وتوزيع الإغاثة، والمطالبة بتضمين ستة شروط أخرى، بحسب خطاب (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.