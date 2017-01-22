المبعوث البريطاني يبدأ مشاورات مع الحكومة السودانية

الخرطوم 22 يناير 2017- وصل الخرطوم الأحد مسؤول بريطاني رفيع في زيارة تعد الثانية لمسؤولين بريطانيين الي السودان، خلال اقل من اسبوعين،وتمتد زيارة المسؤول البريطاني اسبوعا يجري خلالها مباحثات مكثفة مع عدد من المسؤولين السودانيين.

المبعوث البريطاني لدولتي السودان وجنوب السودان كريستوفر أتروتت يدلي بتصريحات في الخرطوم ـ الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

وانهى وفد بريطاني يقوده الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية؛ الأسبوع الماضي زيارة إلى السودان أجرى خلالها مباحثات بشأن عدة قضايا مشتركة بين البلدين على رأسها جهود السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

والتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية؛ عبد الغني النعيم؛ الأحد،بالممثل البريطاني الخاص بالسودان وجنوب السودان، كريستوفر اترونت؛ برفقة السفير البريطاني بالخرطوم؛ مايكل أرون.

وافاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية؛ قريب الله خضر؛ في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) ؛ إن الزيارة تأتي في إطار التفاهمات التي تمت مؤخرا بين البلدين لتحسين الفهم المشترك تجاه العديد من القضايا محل اهتمام البلدين.

وقال " اللقاء بحث السلام في السودان والجهود الجارية لالحاق الممانعين بمبادرات السلام. خصوصا الحركة الشعبية - شمال؛ والحركات المسلحة في دارفور. كما بحث اللقاء القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشتركّ".

وأكد المسؤول البريطاني بحسب المتحدث الرسمي، حرص بلاده على مواصلة الحوار بين البلدين بما يعين علي تطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة.

وأكد وكيل الخارجية عزم الحكومة السودانية انفاذ مخرجات الحوار الوطني والمضي قدما نحو تحقيق السلام الشامل في جميع أنحاء السودان.

وطبقا لتصريح المتحدث باسم الخارجية؛ فإن الممثل البريطاني الخاص امتدح الجهود التي يبذلها السودان من اجل التوصل لوفاق وطني يضم الجميع بلا استثناء. مؤكدا دعم بلاده للجهود المبذولة على المستويات كافة. كما قدم تهنئة بلاده للسودان برفع العقوبات الاقتصادية.

وأعلن الناطق باسم الخارجية ان المسؤول البريطاني سيلتقي خلال زيارته التي تستغرق أسبوعا كل من وزير الخارجية؛ ابراهيم غندور؛ وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.