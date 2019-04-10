المتحدث باسم الجيش السوداني يسحب تصريحاته بفض الإعتصام

الخرطوم 10 أبريل 2019 – تراجع المتحدث باسم الجيش السوداني عن تصريحات سابقة قال فيها إن تعليمات صدرت بفض اعتصام لآلاف المنادين برحيل النظام بالقوة.

صورة لـ(سودان تربيون) من موقع الاعتصام قرب قيادة الجيش ..الأحد 10 أبريل 2019

ونقلت فضائية (العربية الحدث) عن اللواء احمد خليفة الشامي،الأربعاء نفيه وجود أي خطة لفض الاعتصام بعد أن تحدث اليها الثلاثاء مؤكدا أن المعتصمين في محيط القيادة العامة للجيش سيتم تفريقهم خلال نصف ساعة استنادا على عدم مشروعية التجمع ومخالفته القانون.

لكن منذ إطلاق هذه التصريحات التي قوبلت باستهجان واسع لم يتعرض المعتصمون لهجمات أمنية وقضوا ليل الثلاثاء بسلام ، بعد أن وسعت قوات الجيش انتشارها وبعث ضباط برتب رفيعة تطمينات للمتظاهرين بتوفير الحماية لهم.

وأفاد الشامي في تصريح الأربعاء " أن كل ما تردد حول وجود خطة لفض الاعتصام كان معلومات خاطئة".

وأضاف" ما جرى أمس كان لإبعاد المواطنين عن حرم القيادة".

وبث ناشطون صوراً لآليات عسكرية تتبع للقوات المسلحة تجوب الشوارع المحيطة بالقيادة العامة في إشارة من الجيش لتواجده في المنطقة، وذلك عقب أنباء عن سحب الجنود المتواجدين في القيادة العامة وتجريدهم من أسلحتهم.

وصد الجيش السوداني يومي الاثنين والثلاثاء محاولات من قوات أمنية لإخلاء الساحة أمام مقر الجيش، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى بالعشرات.