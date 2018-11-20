المتحدث باسم مشار يواجه صعوبات في مغادرة جنوب السودان

جوبا 20 نوفمبر 2018- قالت زوجة جيمس غاديت داك، المتحدث باسم زعيم حركة التمرد الرئيسة في جنوب السودان رياك مشار، إن زوجها لا يستطيع السفر خارج جنوب السودان لرؤية عائلته ولإجراء فحص طبي بعد إطلاق سراحه من السجن منذ أكثر من أسبوعين.

جيمس جاديت بعد الافراج عنه ..صورة لـ(رويترز)

وقالت ماري نياهوك شول في بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) الاثنين "أنا ممتنة لفخامة الرئيس سلفا كير على العفو عن زوجي ومنحه حريته".

لكن شول التي تعيش في المنفى بأحد البلدان الأوروبية مع أطفالها قالت إن زوجها ما زال يحاول استبدال جواز سفره المفقود في مكتب الهجرة بجوبا خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت "نفهم أنه يحاول استبدال جواز سفره الذي تم سحبه منه في نوفمبر 2016 بعد اعتقاله في نيروبي".

وناشدت السلطات أن تصدر له جواز السفر قائلة إن أطفاله يتوقون لرؤيته بعد عامين في السجن.

وجرى الحكم على داك، الذي سلمته السلطات الكينية وتم ترحيله إلى جوبا في نوفمبر 2016 بالإعدام شنقا في محكمة بجنوب السودان بسبب أنشطته المزعومة ضد الحكومة.

وأعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال الاحتفال الأخير بالسلام في جوبا في 31 أكتوبر أنه أصدر عفواً عن داك وأمر بإطلاق سراحه فورا، وأفرج عنه في 2 نوفمبر 2018.

وقالت ماري إن على زوجها الحصول على حريته في الحركة.

وليس من الواضح السبب في تأخر إصدار جواز السفر.

وخلال إطلاق سراح داك، أعلن وزير الداخلية مايكل تشيانجيك للصحفيين أن المتحدث السابق باسم مشار سيسافر إلى الخرطوم.