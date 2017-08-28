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متمردو جنوب السودان يعلنون الاستيلاء على مواقع رئيسية بالإستوائية

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جوبا 28 أغسطس 2017 ـ أعلنت حركة التمرد الرئيسة في جنوب السودان، بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار السيطرة على مناطق كايا وبيندو وكيمبا وبازي.

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جنود من قوات المعارضة التي يتزعمها رياك مشار عقب وصولها الى جوبا في 1 أبريل 2016.. صورة لـ(سودان تربيون)

وقال نائب المتحدث العسكري باسم حركة مشار الكولونيل لام بول جابرييل "في تمام الساعة 06:00 صباحا بالتوقيت المحلي السبت شنت قواتنا بنجاح هجوما منسقا على مناطق كايا وبيندو وكيمبا وبازي. وقد قامت قواتنا بطرد الأعداء من هذه المناطق وأن الأخيرة محصورة على الحدود الأوغندية".

كما ادعى مسؤول التمرد ان قواتهم قتلت 56 جنديا حكوميا من بينهم قائد قاعدة بيندو وضابط من وحدة المخابرات العسكرية الحكومية في كايا، وأنهم استولوا على معدات وأسلحة عسكرية من الجيش الحكومي خلال العمليات العسكرية.

من جانبه أكد نائب المتحدث باسم القوات الحكومية سانتو دوميك، أن الاشتباكات وقعت بين القوات المتناحرة وقال إن الجيش الشعبي لتحرير السودان قتل ما يصل إلى 16 من المتمردين وأن ثلاثة جنود حكوميين قتلوا وجرح ستة آخرون خلال المعارك في كايا.

وقال دوميك ان الهجوم وقع الساعة 06:20 صباحا واستمر حتى الساعة 07:20 بالتوقيت المحلي. وأضاف أن "ثلاثة من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان قتلوا وجرح ستة آخرون"، وزاد "بعد انتهاء القتال قامت القوات الحكومية بتمشيط لمنطقة القتال وفوجئت بالعثور على جثة رجل أبيض من بين 16 جثة" في إشارة الى الصحافي الاميركي الذي قتل خلال المعارك.

وتتهم حكومة جنوب السودان المتمردين برفض وقف القتال وفقا لاتفاق وقف اطلاق النار، بينما يتهم المتمردون حكومة جوبا بخرق اتفاق السلام والهجوم على مواقعها.

وأثر الصراع الذي يستمر منذ أربع سنوات في الدولة الوليدة على نحو 7.5 مليون شخص.



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