المجلس الانتقالي يطالب القوى السياسية بالتوافق على شخصية لرئاسة الوزراء

الخرطوم 14 أبريل 2019- طلب المجلس العسكري الانتقالي في السودان من القوى السياسية التوافق على تسمية شخصية تتولى رئاسة الحكومة الجديدة، بينما سادت حالة من الفوضى أول اجتماع للمجلس بممثلي الأحزاب السياسية التي كانت حليفة للنظام المعزول.

الفريق ياسر العطا

وقال عضو اللجنة السياسية في المجلس العسكري الفريق ياسر العطا لدى تحدثه أمام مجموعة من ممثلي الأحزاب "نريد أن تتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة".

وأوضح المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي في تصريحات للصحفيين مساء الأحد أن الحكومة المدنية هي "مسؤولية الأحزاب" وأن عليهم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء.

وأضاف " دعوناهم للاتفاق والاجتماع على كلمة سواء حتى لا نستغرق وقتا أطول في التشكيل.. الكرة الآن في ملعب القوى السياسية".

وشدد على عدم انتهاك الحريات والسعي لتصفية الحسابات وان العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا بالرجوع للقانون والحفاظ على السلم الاجتماعي وان ذلك كله لا يتحقق بالإقصاء أو العزل أو استعداء أي مكون في المجتمع السوداني.

يشار الى أن حالة من الفوضى الشديدة سادت اجتماع اللجنة السياسية العسكرية مع ممثلي الأحزاب التي تحالفت لسنوات طويلة مع المؤتمر الوطني وحكومته.

وتنازع الحاضرين الفرص للحديث كما ردد بعضهم هتافات مناوئة، الامر الذي أغضب مسؤولي اللجنة السياسية وعبروا عن دهشتهم حيال تصرف قادة الأحزاب.

وقال الفريق أول عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية "أنتم القادة إذا هذا سلوككم ماذا عن الآخرين".