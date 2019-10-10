المجلس السيادي السوداني يعين أول امرأة رئيسة للقضاء والحبر نائبا عاما

الخرطوم 10 أكتوبر 2019 - أصدر رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، قرارا بتعيين كل من، نعمات عبد الله محمد خير، رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر، نائبا عاما.

رئيسة القضاء نعمات عبد الله

ونعمات تعتبر أول امرأة سودانية تحوز هذا المنصب العدلي الرفيع.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، في تصريحات صحفية إن قرار التعيين تم بموجب الوثيقة الدستورية بعد إيداعها وزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية "الغازيتا".

وأوضح أن المجلس يكون بهذا القرار طوى صفحة شغلت الشارع السوداني منذ فترة.

ونوه إلى أن رئيسة القضاء والنائب العام سيشرعان بعد توليهم مناصبهم في تكوين المجالس المعنية لممارسة مهامها، والتصدي لقضايا الفساد وغيرها.

يذكر أن نعمات تدرجت في السلك القضائي، وعملت في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، وأصبحت قاضي محكمة عليا، وتعتبر من مؤسسي نادي القضاة السوداني.

من أشهر القضايا التي حكمت فيها رفضها لطعن وزارة الإرشاد والأوقاف إبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير في 2016 ضد الكنيسة الإنجيلية بالسودان.

كما شاركت في وقفات وتظاهرات وإضراب القضاء، ونظمت وقفات احتجاجية وقادت مواكب القضاة في ثورة ديسمبر الماضي.

النائب العام تاج السر الحبر (سودان تربيون)

والنائب العام تاج السر الحبر تخرج من جامعة الخرطوم وعمل بعدها مباشرة في وزارة العدل ومكتب النائب العام، ثم توجه بعدها لممارسة مهنة المحاماة.

ويعد اجراء تعديلات عليها أتاحت الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، بعد أن كان منصوصا قبل التعديل ان يتم التعيين بواسطة مجلس القضاء الاعلى الذي لم يتشكل بعد، على أن يعين النائب العام من مجلس النيابة غير المشكل حتى الآن.