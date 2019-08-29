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المجلس السيادي يبحث كارثة السيول وأحداث بورتسودان

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الخرطوم 29 أغسطس 2019 ــ بحث المجلس السيادي في السودان، الخميس، الوضع في البلاد على خلفية الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار التي اجتاحت عدد من الولايات، كما بحث الموقف الأمني بمدينة بورتسودان التي شهدت اشتباكات قبلية دامية خلال الأيام الماضية.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الإثنين الماضي، أن أحداث بورتسودان الناجمة عن نزاع قبلي خلفت 37 قتيلاً وعشرات الإصابات، وفقا لتقرير مفصل عن عدد الإصابات ونوعية وأعمار الضحايا.

وتسببت الأمطار والسيول التي اجتاحت عدد من ولايات السودان في مصرع وإصابة عشرات الأشخاص بجانب تدمير عشرات المنازل خصوصاً مناطق "ودرملي والجيلي" شمال الخرطوم.

وعقد المجلس السيادي الخميس اجتماعاً بالقصر الرئاسي استمع خلاله إلى تقرير مفصل من العضو ورئيس اللجنة الاستراتيجية لطوارئ الأمطار والسيول بالبلاد، اللواء إبراهيم جابر عن جهود التعامل ومتابعة الأوضاع في مختلف أنحاء السودان لمواجهة هذه الأزمة.

وأعلن والي النيل الأبيض المكلف، اللواء ركن حيدر علي الطريفي، الخميس عن مصرع (12) شخصاً بالولاية ووقوع عدد من الإصابات بسبب السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية.

وأوضح بحسب تصريح لوكالة الأنباء السودانية أن الإصابات لم يتم حصرها حتى الآن وتتراوح ما بين كسور ولدغات عقارب.

وتوقع المزيد من الإصابات في ظل عدم التمكن من الوصول إلى المناطق المنكوبة بالولاية، مشيراً إلى أن النيل الأبيض في حالة زيادة مستمرة.



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