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المجلس السيادي يوجه بتأجيل ترسيم حدود الولايات

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الخرطوم 18 نوفمبر 2019 -وجه المجلس السيادي بالسودان، الإثنين، بتأجيل ترسيم حدود ولايات البلاد، سيما المختلف عليها.

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جندي من الجيش الشعبي يجلس في نقطة حدودية بولاية جنوب كردفان بين دولتي السودان وجنوب السودان ..صورة من (رويترز)

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي سليمان في تصريحات صحفية، إن المجلس اطلع على سير الأداء بالمفوضية القومية للحدود، والمعوقات التي تواجهها وسبل تذليلها.

وكشف عن "توجيه بتأجيل ترسيم الحدود في الولايات تماشيا مع الحوار الجاري مع حركات الكفاح المسلح والمجموعات المطلبية في جوبا حول السلام، وما يترتب عليه من توزيع للثروة في بعض الولايات" لكنه لم يحدد موعدا جديدا للترسيم.

وتستضيف جوبا، الخميس المقبل، مفاوضات بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، وحركة تحرير السودان/ شمال بزعامة عبد العزيز الحلو.

وتواجه عمليات ترسيم الحدود بين الولايات السودانية عقبات متصلة حيث يمنع زحف وتوسع ولاية الخرطوم في كل الاتجاهات مع الولايات المتاخمة لها وضع حدود قاطعة كما لا توجد أوامر تأسيس للولايات موصوفة بدقة مرفق عليها خرائط معتمدة.

وكذلك يعيق التواجد السكاني على الحدود بين الولايات ومقاومة بعض الكيانات الأهلية اكمال عمليات الدراسة والترسيم.

وأوضح الفكي أن المجلس السيادي وجه بدعم المفوضية، بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه المطلوب، باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها تحديد حدود السودان الحقيقية لفرض السيادة عليها.

وأشار إلى أن المجلس شدد على ضرورة ضبط كل الخرائط التي تظهر حدود السودان، وعدم اعتماد أي خرائط لا ترسمها المفوضية.

وفي 22 أكتوبر الماضي، وقع السودان وجنوب السودان، بالأحرف الأولى، على خرائط الخط الحدودي المتفق عليه بين البلدين عقب اجتماعات بالخرطوم استمرت 10 أيام.

وتضمنت الخرائط وصفا تفصيليا بالإحداثيات المتفق عليها من الخط الحدودي، وأعدت "أطلس" بالخرائط والوثائق والمستندات المرجعية.



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