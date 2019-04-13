المجلس العسكري في السودان يلغي الطوارئ ويتعهد باجتثاث رموز النظام المعزول

الخرطوم 13 أبريل 2019- أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إلغاء قانون الطوارئ وحظر التجوال وإطلاق سراح كل المعتقلين والمحكومين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

البيان الأول للبرهان تضمن خارطة طريق لردم الهوة مع المعارضة

وبث البرهان في أول بيان له السبت عقب ساعات من توليه رئاسة المجلس العسكري تطمينات للمعتصمين في محيط القيادة العامة للجيش بمحاسبة المفسدين واجتثاث النظام المعزول، وحاول وضع خارطة طريق لردم الهوة مع الأحزاب وقوى المعارضة بحزمة اجراءات هي من مطالب هذه التيارات.

وقال "نؤكد للشباب والشابات الاجتثاث الكامل لكل مكونات النظام ورموزه".

وأفاد أن المجلس قرر "إلغاء حظر التجوال، وإطلاق سراح المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر متعلق بالتظاهرات والاحتجاجات الأخيرة".

وتمسك البرهان بأن تكون الفترة الانتقالية للمجلس العسكري عامان تتم خلالها أو في نهايتها إجراءات نقل السلطة لحكومة مدنية يختارها الشعب.

وأوضح أن واجب المجلس ينحصر خلال الفترة هذه في تأكيد سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية وحفظ الأمن.

وأكد الالتزام التام بمحاربة الفساد ومحاسبة كل من أفسد او ساعد في الإضرار بالاقتصاد او الحياة الاجتماعية.

وكشف عن تفكيك كل الواجهات الرسمية الحكومية التي كانت تقوم على المحسوبية والمحاصصة الحزبية، و"محاسبة كل من ثبت تورطه في سفك الدماء وازهاق ارواح الابرياء من المواطنين الشرفاء".

وأوضح أن المجلس يعمل على ازالة كل القيود والحواجز التي تعيق العمل الحر مع اشاعة روح المساواة والتسامح بين مكونات المجتمع السوداني.

وتابع "اطلب منكم المساعدة في العودة وممارسة الحياة الطبيعية كما ندعو الأحزاب السياسية وقوى التغيير والجماعات والتنظيمات أن يتعاملوا مع هذه المرحلة بتجرد ووطنية واعلاء القيم الوطنية".

وقرر البرهان في سياق آخر انهاء تكليف ولاة الولايات وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير المهام.

كما شدد على الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في كل ارجاء السودان وتجديد الدعوة لحاملي السلاح للجلوس والتحاور للوصول الى اقرار السلام والتعايش السلمي وفق اسس ومعايير جديدة.