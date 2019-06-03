المجلس العسكري يحمل قادة ميدانيين مسؤولية فض الاعتصام

الخرطوم 3 يونيو 2019- قال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان شمس الدين الكباشي إن قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية عملت على تنظيف احد المواقع قرب منطقة الاعتصام لثبوت ممارسات خارجة عن القانون.
- الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري
وأوضح في بيان ان مجموعة من المتفلتين احتمت بميدان الاعتصام أثناء الحملة "مما دفع بالقادة الميدانيين وحسب تقدير الموقف لملاحقتهم ما أدى لوقوع خسائر وإصابات".
يشار الى أن قوات أمنية كانت أنهت قبل يومين حملتها على منطقة (كولومبيا) المتاخمة لنهر النيل حيث تقول السلطات السودانية إنها تأوي مجموعات خارجة عن القانون وتمارس فيها أفعال غير مقبولة.
وابدى كباشي في بيانه أسف المجلس الانتقالي على التطورات التي صاحبت العملية وأكد حرصه على أمن المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
وجدد الدعوة لاستئناف التفاوض في أقرب وقت بغية الوصول الى التحول المنشود.
وكان تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" أعلن في وقت سابق من الاثنين تعليق التفاوض مع المجلس العسكري احتجاجا على التدخل العنيف لقوات الأمن ضد المعتصمين السلميين ما أدى لوقوع عشرات الجرحى والمصابين.
أخر الآراءالمفاوضات ، قبل فوات الأوان 2019-06-03 02:43:48 بقلم : محمد عتيق من النتائج الهامة للثورة الجارية في بلادنا أنها وحدت السودانيين وحدةً عمليةً ووجدانيةً باهرة وواسعة ، ولأول مرة في تاريخهم بهذا الحجم ، في الجسم المسمي ب "قوى الحرية والتغيير" ، فهو يضم أحزاب المعارضة (...)
في موضوع ياسر عرمان : من يقرر حق عودتنا للوطن؟! 2019-05-29 23:08:07 فضيلي جمّاع ما زال رأينا في المجلس العسكري بقيادة الجنرال البرهان أنه ليس سوى مجلس أمن نظام الأخوان المسلمين المباد. فالمجلس العسكري لم يقم بانقلاب على منظومة حكم البشير مطلقاً. ما حدث هو تسليم وتسلم من البشير لرئيس (...)
إزاء العقبتين .. أهنالك وقت للتفاوض ؟ 2019-05-28 01:12:47 بقلم : محمد عتيق مقال سابق في هذه الزاوية تحت عنوان (ظواهر ومخاوف ، ٢٨ ابريل ٢٠١٩) تناول باختصار مراحل تطور "محمد حمدان دقلو حميدتي" وحركته مع الإشارة الي أنه في كل مرحلة كان يؤدي مهامه ونظره مصوب الي أعلى ، وعندما وصل (...)
المزيد