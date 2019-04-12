المجلس العسكري يرجئ لقاء الأحزاب ويطلب تسمية ممثلين

الخرطوم 12 أبريل 2019- أرجأ المجلس العسكري الانتقالي اجتماعا كان دعا له ممثلي القوى السياسية السودانية الجمعة.
وأصدر الاعلام العسكري تعميماً صحفياً، طالبا من الأحزاب تسليم خطاب يحدد اثنين من مندوبيه المفوضين لحضور اللقاء.
وأوضح التعميم أن ذلك يأتي في سبيل سعي المجلس للاستماع لوجهات نظر القوى السياسية كافة.
وأكد أنه سيكون هناك مندوب من اللجنة متواجداً بقاعة الصداقة السبت منذ الساعة الثامنة صباحاً لاستلام خطابات التفويض.
وقال إنه ستتم برمجة اللقاء مع القوى السياسية لاحقاً بعد استلام خطابات التفويض لممثليها.
وكان رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري الفريق أول عمر زين العابدين، أعلن الشروع في الحوارً مع القيادات السياسية والمحتجين للوصول إلى حلول قائلا إنهم لا يملكونها.
وأوضح أن حل المشكلات يأتي بالحوار الذي سيدار لتقديم الحلول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
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