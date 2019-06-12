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المجلس العسكري يشجب هجوم (الحوثيين) على مطار بالسعودية

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الخرطوم 12 يونيو 2019- أدان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء هجوم جماعة الحوثي اليمينة على مطار "أبها" جنوبي المملكة العربية السعودية ووصفه بالعمل الإجرامي".

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وقالت جماعة الحوثي المحسوبة على إيران وتقاتل تحالفا واسعا بزعامة السعودية منذ العام 2015 إنها أطلقت صاروخ "كروز" على المطار السعودي في سياق الدفاع عن النفس.

وأكدت قوات التحالف العربي أن مقذوفا أطلقته مليشيات الحوثي استهدف صالة المسافرين في مطار أبها وأصاب ما لا يقل عن 26 من جنسيات مختلفة.

وشجب بيان للمجلس العسكري وهو أحد أقوى حلفاء المملكة السعودية الهجوم وقال إنه "عمل إجرامي يمثل خرقاً لكافة القوانين والأعراف الدولية".

وأكد المجلس "وقوفه وتضامنه الكامل مع المملكة حكومة وشعباً في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها".

وتقاتل قوات سودانية مع التحالف العربي في اليمن، حيث أرسلت الخرطوم الاف الجنود للمشاركة في هذه الحرب تحت قيادة السعودية.

بدورها دانت وزارة الخارجية السودانية الهجوم الحوثي على مطار أبها.

وقال المتحدث باسم الوزارة بابكر الصديق في تصريح صحفي إن "السودان يجدد إدانته القوية" لما تتعرض له المملكة من "اعتداءات غاشمة تهدد أمنها وسلامة مواطنيها".

ووصف الهجوم على مطار أبها بـ"الإرهابي الشنيع" ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللأعراف والمواثيق الدولية الراسخة والقيم الإسلامية.

وعبر الصديق مجدداً عن تضامن السودان الكامل مع السعودية و"استعداده للقيام بكل ما يمكنه للمساهمة في حماية أرض المقدسات الإسلامية".



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