المجلس العسكري يعلن بقاء القوات السودانية في اليمن

15 أبريل 2019 (الخرطوم) - أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) يوم الاثنين عن بقاء القوات السودانية المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

قوات سودانية مشاركة في عملية عاصفة الحزم (صورة ارشيفية وكالة الانباء السعودية)

ويشارك الجيش السوداني بحوالي اكثر من 3000 جندي وعدد الطائرات المقابتلة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 في اطار جهد إقليمي لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد أن أطاح به الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران .

وقال حميدتي في تصريح لوكالة سونا الرسمية "اننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف وستبقي قواتنا حتي يحقق التحالف اهدافه ".

وسبق ان اعلنت عدة قوى سياسية سودانية مشاركة في تحالف الحرية والتغيير عن معارضتها للمشاركة السودانية في حرب اليمن.

وأفاد المجلس العسكري الانتقالي الأحد عن شروعه في اتصالات مع العديد من الدول في الاقليم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وإثيوبيا وجنوب السودان.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دعمهما للمجلس العسكري ، وتعهدت الرياض بإرسال المساعدات للسودان دون الكشف عن طبيعتها.



(ST)