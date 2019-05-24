المجلس العسكري يعلن بقاء القوات السودانية في اليمن

الخرطوم 24 مايو 2019- أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الجمعة بقاء القوات السودانية في اليمن لمحاربة المليشيات الحوثية والدفاع عن المملكة العربية السعودية.
وقال المجلس العسكري في بيان أعقب وصول نائب الرئيس محمد حمدان دقلو (حميدتي) الى السعودية الخميس ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
ونوه البيان الى أن حميدتي شكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باسم رئيس المجلس العسكري على الدعم الذي قدمته المملكة للسودان.
وجدد التأكيد بوقوف السودان إلى جانب المملكة "ضد كافة التهديدات والإعتداءات الإيرانية والمليشيات الحوثية" كما ادان الاعتداء على ناقلتي نفط سعودية في مياه الخليج والهجوم الذي تعرضت له المنشآت النفطية السعودية مؤخرا .
وقال البيان "نعلن عن كامل الاستعداد عن الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية وأن القوات السودانية ستظل موجودة وباقية في السعودية واليمن وسنقاتل لهذا الهدف و سنظل حتى تتحقق الأهداف جميعها."
وكانت المملكة والإمارات العربية المتحدة اعلنتا عقب سقوط نظام البشير تقديم دعم مقداره ثلاثة مليارات دولار منها 500 مليون وديعة نقدية لبنك السودان والباقي في شكل مواد غذائية وأدوية ومشتقات نفطية.
وتجدر الاشارة إلى ان قوى الحرية والتغيير في السودان ظلت تطالب باستقلالية القرار السوداني وعدم الدخول في التحالفات الاقليمية الناجمة عن ازمة الخليج بعد قرار مقاطعة قطر من قبل السعودية ودولة الامارات.
وأفاد البيان أنّ ولي العهد السعودي وعد "بعد تجاوز المرحلة الحالية بالكثير من الاستثمارات في السودان"، كما تعهد بـ"العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان ومعالجة ديونه".
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