المجلس العسكري يعلن عن الغاء تجميد التنظيمات النقابية في السودان

الخميس 23 مايو 2019- أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الاربعاء عن فك تجميد التنظيمات النقابية معبرا عن رغبته في ان يكون وضعها متوائما مع التشريعات والاتفاقات الدولية التي تكلف حرية العمل النقابي.

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وجاء في بيان صادر عن اعلام المجلس العسكري الانتقالي إلى انه تم التوصل إلى "ضرورة فك تجميد هذه التنظيمات إلتزامًا بالمواثيق الدولية وتثبيتا للمكاسب التى يحققها تقلد السودانيون لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية"

ويشمل قرار إلغاء تجميد نشاط نقابات واتحادات مهنية كل من النقابات المهنية والاتحادات المهنية. و الإتحاد العام لأصحاب العمل القومي.

كما اعلن في الخرطوم عن لقاء جامع للمجلس العسكري الانتقالي مع القيادات النقابية صباح الخميس بالقصر الجمهوري.