المجلس العسكري يكرر التعهد بتنفيذ الاتفاق مع المعارضة

الخرطوم 9 يوليو 2019 ـ جدد المجلس العسكري الانتقالي في السودان التزامه بتنفيذ الاتفاق الذي توصل له مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

حميدتي

وأجرى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي" مباحثات بالخرطوم الثلاثاء مع رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، الذي يزور السودان برفقة وفد من المجالس والبرلمانات العربية.

وطبقاً لرئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، فإن حميدتي امتدح وقوف وتضامن البرلمان العربي مع السودان في المرحلة الدقيقة التي يمر بها ودعمه لتطلعات الشعب السوداني.

وأضاف في تصريحات عقب المباحثات أن المسؤول العسكري السوداني "أكد التزام المجلس بالاتفاق الموقع بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير".

وأكد السلمي أن زيارة وفد البرلمان العربي للسودان تأتي وقوفاً من البرلمان وتضامناً مع السودان ومباركةً وترحيباً بالاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار الى حرص البرلمان على دعوة جميع الأطراف والقوى السياسية والحركات المدنية في جمهورية السودان لاستمرار الحوار والتشاور وإكمال متطلبات المرحلة الانتقالية والعبور بها إلى مرحلة دائمة تُحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وأكد استمرار البرلمان في تنفيذ خطة عمله لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانه سيوجه رسائل مكتوبة لمطالبة واشنطن ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.