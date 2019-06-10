المجلس العسكري يوقف نظاميين شاركوا في فض الاعتصام

الخرطوم 10 يونيو 2019- كشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الاثنين، عن نتائج أولية للتحقيقات التي أجراها حول فض الاعتصام السلمي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وأقر بتورط بعض العسكريين في أحداث العنف.

احراق خيم المعتصمين بعد فضهم "مواقع تواصل"

وقال المجلس العسكري في بيان الإثنين إن لجنة التحقيق المشتركة "توصلت إلى وجود بينات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية".

وأردف" بموجب ذلك تم وضعهم في التحفظ العسكري توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة".

وقال إنه سيحاسب "كل من تثبت إدانته وفقا للوائح والقوانين"، موضحا أنه سيعلن نتائج التحقيقات بالكامل في غضون 72 ساعة.

وفي بيان للجنة الأمنية بالمجلس العسكري صدر الأحد قال رئيسها الفريق جمال عمر إن القوات النظامية قررت في الثالث من يونيو تنظيف منطقة (كولمبيا) القريبة من مكان الاعتصام من المتفلتين لضمان سلامة المعتصمين وحماية أرواح وممتلكات المواطنين الذين يستخدمون الطرق التي تعبر هذه الجيوب.

وقال" نتج عن هذه العملية صدام مع هذه الفئة راح ضحيته نفر من أبناء السودان وسارع المجلس العسكري بإدانة ما حدث".

وبحسب تقديرات لجنة طبية محسوبة على المعارضة فإن قتلى فك الاعتصام جاوز المائة ضحية وعشرات الجرحى كما تحدث ناشطون عن مفقودين كثر من الشباب المعتصمين لا يعرف مصيرهم حتى اللحظة، بينما قالت وزراة الصحة السودانية إن الضحايا في هذه الأحداث بلغ 61.

وأشار الى تكوين رئيس المجلس لجنة تحقيق لتحديد مسؤولية التجاوزات التي تمت أثناء العملية ويتابع المجلس العسكري سير عمل اللجان للإسراع بالكشف عن الحقائق للرأي العام والتزامه بتقديم المتورطين للعدالة.