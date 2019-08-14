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المجلس القيادي لقوى (التغيير) يناقش الخميس الترشيحات النهائية لمناصب الحكومة

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الخرطوم 14 أغسطس 2019- عقدت اللجنة الخاصة بالترشيحات للمناصب الحكومية في تحالف قوى "الحرية والتغيير" اجتماعا مساء الأربعاء امتد حتى وقت متأخر من الليل.

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قادة "الحرية والتغيير" وأعضاء المجلس العسكري خلال جلسة تفاوض بحضور الوساطة الأفريقية الأثيوبية المشتركة (الأوروبية)

وعلمت "سودان تربيون" إن القائمة المرشحة للمناصب في الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي سترفع الى اجتماع المجلس القيادي للتحالف الذي سيلتئم الخميس، لإجازتها بشكل نهائي وذلك قبل ساعات من توقيع الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي المقرر السبت.

وبحسب معلومات متطابقة فإن توافقا وسط أحزاب التحالف اكتمل لتقديم الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك ليتولى رئاسة الوزارة، على أن توضع أمامه ثلاث أسماء لكل وزارة يختار منها من يراه مناسبا.

وتركز لجنة الترشيحات على تسمية كفاءات لتقلد المقاعد الوزارية بعد أن أبدت غالب تكوينات "الحرية والتغيير" زهدا في المشاركة بالحكومة الانتقالية.

وأعلن رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي المعارض بابكر فيصل اعتذاره رسميا عن شغر مقعد في المجلس السيادي، برغم ترشيحه من التجمع في وقت سابق.

وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه بين قوى الحرية والمجلس العسكري فإن الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد سيكون في 28 أغسطس الجاري، يسبقه تسمية رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي.



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