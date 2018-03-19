المحكمة الدستورية ترفض طلبا للإفراج عن قيادات معارضة

الخرطوم 19 مارس 2018- قال حزب المؤتمر السوداني المعارض، إن المحكمة الدستورية رفضت طلباً بالإفراج عن رئيسه عمر الدقير، والمحامي محمد الحافظ، بغرض عرضهما على طبيب.

رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.. (سودان تربيون)

واعتقل جهاز الأمن في السابع من يناير الماضي رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، من ولاية شمال كردفان، بعد ساعات من إعلان الحزب موقفه الرافض للموازنة العامة للدولة ودعوته المواطنين للمقاومة والنزول الى الشارع.

وأوضح بيان تلقته (سودان تربيون) الإثنين، إن المحكمة الدستورية رفضت طلباً تقدم به المحامي الشيخ حسن فضل الله، عضو القطاع القانوني، بالنيابة عن عمر يوسف الدقير، رئيس الحزب المعتقل منذ 7 يناير، والمحامي محمد الحافظ محمود، المعتقل منذ فبراير، لأجل الافراج عنهما لعرضهما على الطبيب للحصول على الرعاية الطبية بعد تدهور حالتهما الصحية بالمعتقل.

واشار البيان إلى أن "المؤتمر السوداني" سبق وأعلن توافر معلومات موثوقة حول تدهور الحالة الصحية للرئيس المعتقل عمر الدقير لإصابته بالتهاب في العين، كما يعاني المحامي محمد الحافظ محمود، من مرض السكر ويتابع حالته طبيب خاص لسنوات داخل وخارج السودان.

وقال نائب الأمين الإعلامي للمؤتمر السوداني، نورالدين بابكر، إنه ليس بالمستغرب رفض الطلب إذا كان اعتقال الدقير نفسه ليس دستوريا ولم يعد موافقا حتى لقانون الأمن بعد انقضاء مدة الاعتقال البالغة 15 يوما ومدة التجديد البالغة 30 يوما.

وأوضح أن الحزب ينتظر قراراً في عدد من الطعون الدستورية التي أودعها منضدة المحكمة الدستورية ضد جهاز الأمن، حاثاً المحكمة الدستورية على الفصل بذات السرعة في الطعون الدستورية وعلى الاستجابة لطلب المحامي بعرض المعتقلين أمام المحكمة الدستورية للاطمئنان على السلامة الدستورية للاعتقال.