المحكمة العليا تلغي قرار أحمد هارون بمصادرة أراضي بارا

الخرطوم 10 أكتوبر 2019- الغت المحكمة العليا بولاية شمال كردفان الخميس قرار والي شمال كردفان السابق أحمد هارون الذي كان نزع بموجبه جميع أراضي السواقي بمدينة بارا للمصلحة العامة.

أحمد هارون

وبحسب المحامي معز حضرة فإن الوالي السابق أحمد هارون كان أصدر قرارا بمصادرة أراضي سواقي مدينة بارا الزراعية، بغرض تحويلها الى مساكن، ووجد قراره مساندة من الرئيس المعزول عمر البشير، لكن مكتب المحامي الراحل علي محمود حسنين تولى الترافع عن المزارعين من ملاك السواقي.

وأضاف حضرة في تصريح لـ (سودان تربيون) الخميس أن إجراءات التقاضي استغرقت أكثر من عام .

وأكد أن قرار المحكمة العليا بولاية شمال كردفان برئاسة القاضي آدم إسماعيل، شمل "الغاء القرار رقم ٤٣/2018 الذي أصدره الوالي السابق أحمد هارون، والذي بموجبه تم نزع جميع اراضي سواقي بارا للمصلحة العامة".

وأوضح أن قرار الوالي كان مخالفا لقوانين البيئة والزراعة.

وتابع " هذه أولى بشريات الثورة القضائية العدلية التي ستنتظم كل ولايات السودان".