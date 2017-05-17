المراجع العام يتهم جهات حكومية بمنح اعفاءات ضريبية لغير مستحقين

الخرطوم 17 مايو 2017- إتهم المراجع العام لجمهورية السودان جهات حكومية - لم يسمها- بممارسة ما قال إنها بتصرفات "غير سليمة" فى منح الإعفاءات الضريبية لجهات حكومية لا تستحق.
- نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون"
وقال المراجع العام الطاهر عبدالقيوم لدي مخاطبته جلسة البرلمان السوداني الأربعاء "هناك جهات حكومية غير استراتيجية تقوم بتصرفات غير سليمة في منح الإعفاءات الضريبية ، لجهات لا تستحق".
من جهته أعلن وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار إحالة 97% من حالات الاعتداء على المال العام لسنة 2015م إلى القضاء والنيابة، وأن الـ3% المتبقية أمام رؤساء الوحدات المعنية.
وقرر رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر تحويل توصيات اللجان البرلمانية الى قرارات ملزمة، وأعلن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة قرارات البرلمان وضبط حركة المال العام.
وطالب نواب بإنشاء محاكم في الطرقات والشوارع لمحاكمة الذين يختلسون المال العام، واتهمت النائبة حياة آدم عن الأمة الفيدرالي العاملين بإدارة الجمارك ببيع المضبوطات لأنفسهم.
ووصفت النائبة تراجي مصطفى، تقرير المراجع القومي بـ(المحزن)، وقالت خلال مداولات النواب حول تقرير المراجع ، إن الفساد تفشى بيننا.
وأضافت "هذا شئ لا يشبه خلقنا، ونحن لم نكن شعب فاسد، ولابد من استئصال الفساد".
وطالب النائب عن حزب الحركة الشعبية "أصحاب القضية الحقيقيين"، عبد الباقي علي قرفة بإنشاء محاكم في الطرقات والشوارع لمحاكمة الذين يختلسون المال العام وإيقاع عقوبات صارمة ضدهم.
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