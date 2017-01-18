المركزي : طلبات من بنوك خارجية لفتح أفرع بالسودان

الخرطوم 18 يناير 2017- اعلن بنك السودان المركزى عن مخاطبته البنوك المركزية بخصوص قرار اميركا برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لتسريع بناء العلاقات المصرفية مع المراسلين القدامى والجد، وكشف عن تلقي طلبات من بنوك خارجية لفتح افرع لها بالسودان.
- مقر البنك المركزي السوداني بالعاصمة الخرطوم ـ (ارشيف)
والتقى محافظ بنك السودان المركزي؛ حازم عبد القادر؛ الأربعاء بمديرى عموم المصارف السودانية؛ لمناقشة القضايا المصرفية وفى مقدمتها تسريع اجراءات انفاذ قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
وقال المحافظ في تعميم صحفي تلقته (سودان تربيون) إن البنك المركزى خاطب البنوك المركزية بخصوص قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان. مضيفا "خاطبنا كل المراسلين القدامى والجدد".
وشدد على ضرورة العمل على زيادة الموارد والاستفادة من خطوط التمويل الخارجية، وتهيئة المصارف لاستقبال الاستثمارات الجديدة معلنا عن عروض خارجية لتمويل القطاع الخاص السوداني بالاضافة لطلبات من بعض الجهات الخارجية لفتح فروع لها بالسودان.
وحث محافظ البنك المركزي المصارف للاستعداد للفترة القادمة بان يكون لها توجه ايجابي بترشيد الاستيراد وتوظيف الموارد حسب الأولويات.
وطالب المصارف بتسريع بناء العلاقات المصرفية مع المراسلين القدامى والجدد. داعيا المصارف لتوفير وتوظيف الموارد التى تدعم الانتاج.
وشكل البنك المركزي لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وينتظر ان يلتقي وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي؛ رئيس وأعضاء اتحاد أصحاب العمل بدارهم بالخرطوم لمناقشة تطورات رفع العقوبات.
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