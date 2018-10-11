(المركزي) يفتح أبوابه الجمعة أمام البنوك لسحب النقد وتغذية الصرافات

الخرطوم 11 أكتوبر 2018- قرر بنك السودان المركزي العمل يوم الجمعة لتمكين المصارف من سحب أرصدتها والبدء في تغذية الصرافات الآلية.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وأفاد منشور صادر عن البنك الخميس أن فرعه في الخرطوم سيفتح أبوابه في تمام الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة وسيوفر السيولة للمصارف لتسحب من أرصدتها طرفه والشروع مباشرة في ملء الصرافات الآلية في ذات اليوم لتكون جاهزة للصرف اعتبارا من السبت.

واهتزت ثقة آلاف العملاء في البنوك السودانية خلال الأشهر الست الأخيرة بعد عجزها عن تسليمهم مبالغ نقدية مودعة في الحسابات طرفها بحجة انعدام السيولة، كما جفت غالب ماكينات الصرف الآلي وبات مشهد الاصطفاف لساعات أمام العاملة منها مألوفا بشكل يومي، بينما تزدحم ردهات المصارف بالعملاء الباحثين عن أمل للظفر بمدخراتهم، وتحاشى كثيرون إيداع أي مبالغ في الحسابات خشية عدم القدرة على سحبها عند الحاجة.

وكان رئيس الوزراء، وزير المالية معتز موسى، أعلن يوم الأربعاء، انتهاء أزمة انعدام السيولة في الصرافات اعتباراً من السبت بعد التزام البنك المركزي بتغذية تلك الصرافات بشكل يومي.

وأشار في تغريدة على "تويتر": "كنت وعدتكم من داخل بنك السودان قبل حوالي أسبوعين بحل مشكلة النقود في غضون 80 يوماً. سعدت باتصال الأخ المحافظ وتأكيده لي أن الصرافات الآلية كافة ستتم تغذيتها بالنقود على مدار الساعة اعتباراً من السبت القادم 13 أكتوبر ".

وقال موسى في تصريحات له أمام البرلمان هذا الأسبوع إن شحنات من النقد المطبوع خارج البلاد ستبدأ في الوصول تباعا اعتبارا من 11 أكتوبر وحتى نوفمبر لتسهم في انهاء العجز في النقد.