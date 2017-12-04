المصادرات الأمنية تغيب لليوم السابع 4 من صحف الخرطوم

الخرطوم 4 ديسمبر 2017 ـ غيبت المصادرة الجماعية التي ينفذها جهاز الأمن والمخابرات السوداني صحف "التيار" و"الجريدة" و"آخر لحظة" عن منافذ التوزيع لليوم السابع على التوالي، بينما نجت صحيفة "الوطن" من العقاب لأنها لم تصل المطبعة لظرف طارئ.

صحفيون محتجون على المصادرة الجماعية للصحف أمام مجلس الصحافة بالخرطوم ـ (سودان تربيون)

ومنذ بداية الأسبوع الماضي يشن جهاز الأمن والمخابرات حملة مصادرات على الصحف الأربع من المطابع بدون أن يكشف عن الأسباب التي تدعوه لهذا الإجراء العقابي.

ولم تفلح تحركات قادها اتحاد الصحفيين السودانيين وناشرو ورؤساء تحرير الصحف المعاقبة في وقف حملة جهاز الأمن أو معرفة الجريرة التي من أجلها تنفذ المصادرات.

ودخل الحزب الشيوعي وصحيفته "الميدان" على خط الأزمة، يوم الإثنين، بإعلان صحيفة الحزب الاحتجاب تضامنا مع الصحف المصادرة واستجابة لدعوة للإضراب أعلنتها شبكة الصحفيين السودانيين "كيان موازي لاتحاد الصحفيين الموالي للحزب الحاكم".

وقالت إدارة الصحيفة في بيان تلقته (سودان تربيون): "ستتوقف (الميدان) عن الصدور يومي الثلاثاء والخميس".

وحرضت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في بيان، الأحد، الصحفيين من مختلف مواقعهم على "الدفاع عن وجودهم ومهنتهم وكبرياء أقلامهم برفض أي إجراءات قمعية تمنعهم من الكتابة، أو تقيد إصدار وإنشاء الصحف أو المجلات أو كل ما يعبر عن مصالح الناس وأفكارهم وإبداعاتهم".

وأبدى الحزب تأييده وتضامنه بلا تحفظ مع الإضراب المعلن من قبل شبكة الصحفيين السودانيين كحق ديمقراطي وأصيل يكفله الدستور والقانون ويجد منا كل الدعم والمساعدة.

وأكدت شبكة الصحفيين السودانيين في بيانها يوم الأحد مصادرة جهاز الأمن صحف "التيار" و"الجريدة" و"آخر لحظة" من المطبعة فجر الأثنين، وأكدت أن "ذات المصير كان في انتظار صحيفة (الوطن)، التي عاقها طارئ من الوصول إلى المطبعة.

وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، ما يلحق بها خسائر مادية ومعنوية فادحة.

ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.

وأظهر تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود هذا العام السودان كسابع أسوأ دولة بالنسبة لحرية الصحافه من أصل 180 دولة شملها إحصاء المنظمة.