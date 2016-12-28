المصادرة رقم 32 للأمن السوداني تطال صحيفة (الجريدة)

الخرطوم 28 ديسمبر 2016 ـ وصلت المصادرات التي ينفذها جهاز الأمن والمخابرات السوداني بحق الصحف منذ نوفمبر الماضي إلى 32 مصادرة بإيقاع العقوبة على صحيفة "الجريدة" صباح الأربعاء للمرة الـ 11 خلال أقل من شهر.

عدد صحيفة (الجريدة) المصادر من قبل جهاز الأمن ـ الأحد 6نوفمبر2016

وأمر جهاز الأمن فجر الأربعاء بمصادرة نسخ "الجريدة" من المطبعة من دون إبداء أي أسباب كالعادة، وهو ما يترتب عليه خسائر مالية فادحة، حيث تعد الصحيفة أكثر الصحف تضررا من عقوبة المصادرة التي يطبقها جهاز الأمن بأثر رجعي على الصحف التي تتجاوز ما يعتبره "خطوطا حمراء".

ومنذ اعلان الحكومة السودانية لقرارات إقتصادية قاسية في نوفمبر المنصرم تفرض سلطات الأمن قيودا على الصحف في تغطيتها الناقدة لارتفاع أسعار الوقود والدواء والكهرباء، فضلا عن حظر نشر أي مظاهر احتجاج على السياسات الإقتصادية للحكومة.

وصادر جهاز الأمن، صباح الثلاثاء، نسخ صحيفتي "الجريدة" و"آخر لحظة"، كما صادر يوم الأحد نسخ صحيفة "التيار" للمرة الخامسة خلال شهر بدون إبداء أي أسباب.

وتعرضت "التيار" يوم الأربعاء لعقوبة فرضها مجلس الصحافة والمطبوعات بتعليق الصدور لثلاثة أيام إثر شكوى من السلطة القضائية ضد عمود رأي بالصحيفة أورد مظلمة لمواطن تتعلق بإجراءات تقاضي. وعليه ستغيب الصحيفة عن المكتبات أيام الجمعة والسبت والأحد.

وتعمد السلطات الأمنية بالسودان إلى مصادرة الصحف التي تتجاوز ما تعتبره "خطوطا حمراء" كعقوبة بأثر رجعي تؤثر على الصحف ماديا ومعنويا.

وكان الأمن في السابق يتبع نهج الرقابة القبلية عبر منسوبيه الذين يطوفون على دور الصحف ليلا لمراجعة المحتوى التحريري للصحف.