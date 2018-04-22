الخرطوم 22 أبريل 2018- قالت وزارة المعادن السودانية الأحد، إن انتاج الذهب بلغ خلال الربع الأول من العام 36.5 طناً مقابل 27.7 طناً لذات الفترة من العام 2017.

سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

وأوضح تقرير أصدرته الوزارة أن إيرادات الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 778.548 مليون جنيه، أي ما يعادل "43.25 مليون دولار".

وبلغ إنتاج البلاد من الذهب في العام 2017، نحو 105 أطنان، ويطمح السودان لأن يحتل المركز الأول أفريقياً في إنتاج الذهب، لكن قسما كبيرا من هذا الإنتاج يتم تهريبه للخارج.

ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، لكن لا يزال من الصعب الحصول على بيانات ذات مصداقية.

ويبلغ عدد الشركات العاملة أكثر من مائة شركة من 15 جنسية، 10 منها أكملت دراساتها وحددت احتياجاتها واحتياطاتها بـ 944 طنا من الذهب.

وأصبح السودان يحتل المرتبة الثالثة أفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب افريقيا وغانا.

وفي العام 2014 قالت الحكومة السودانية إنها تتوقع احتلاله المرتبة الأولى بحلول العام 2018.