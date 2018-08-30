المعارضة الرئيسية في جنوب السودان توقع بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي

الخرطوم 30 أغسطس 2018 ـ لحقت قوى في المعارضة الرئيسية بجنوب السودان باتفاق السلام النهائي ووقعت عليه بالأحرف الأولى مساء الخميس بعد أن امتنعت قبل يومين.

البشير وموسفيني شاركا في لقاء مفتاحي بين كير ومشار قبل بدء المفاوضات الجنوبية ـ الجنوبية بالخرطوم يونيو 2018

ووقعت الحركة الشعبية بزعامة رياك مشار، ومجموعة تحالف المعارضة (ساوا) مساء الخميس على اتفاقية السلام المتضمنة تفاهمات حول مسؤوليات الحكم وقسمة السلطة في جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية.

وقال مناوا بيتر المتحدث باسم الحركة الشعبية بقيادة مشار لـ "سودان تربيون" إن الحركة وقعت بناءا على وعود من الرئيس السوداني عمر البشير بطرح القضايا الخلافية على قمة إيقاد في الخرطوم خلال سبتمبر المقبل.

وأكد بيتر "هذا الاتفاق مبدئي وسيكون هناك اتفاق نهائي. سننتظر ونرى نتيجة قمة إيقاد".

وأضاف أن البشير ينتظر أن يرسل خطابا مع مبعوث الإيقاد إلى رئيس الوزراء الإثيوبي يتضمن النقاط الخلافية تمهيدا لطرحها على اجتماع وزراء خارجية الإيقاد بأديس أبابا ومن ثم طرحها أمام القمة بالخرطوم.

وأشار بيتر إلى أن مراسم التوقيع التي تمت بأكاديمية الأمن العليا بضاحية سوبا جنوبي الخرطوم، مساء الخميس، تمت بعد سلسة اجتماعات مع الوساطة والرئيس البشير والذين أكدوا موضوعة النقاط المثارة من قبل المعارضة وضرورة تضمينها حتى لا ينهار اتفاق السلام مرة أخرى كما حدث في العام 2016، خاصة أن الحكومة لديها الأغلبية الميكانيكية.

وقال وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، في تصريحات صحفية، إن توقيع مجموعة مشار يمثل " انجازا كبيرا".

وأضاف"بهذا التوقيع اختتمت بنجاح هاتان الجولتان من التفاوض وصارت اتفاقية فض النزاع فى جنوب السودان جاهزة للتوقيع النهائي واعتمادها بواسطة منظمة الايقاد والاطراف ودخولها حيز النفاذ".

وجدد التزام السودان ببذل كافة الجهود لحشد الدعم الدولي للاتفاقية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بجانب الاتحاد الافريقي لضمان التأييد لها ووضعها موضع التنفيذ.

وحول موعد انعقاد قمة الايقاد قال وزير الخارجية " ستعقد قمة مصغرة على هامش القمة الافريقية الصينية لتحديد موعدها".

وأشار الى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال إلى تنفيذ بنود الاتفاق، والتأكيد على وقف إطلاق النار الشامل.

وأضاف "سينخرط الضامنون من السودان وأوغندا لعقد ورشة في الخرطوم، يوم الجمعة، لتطوير الآليات المتفق عليها، خاصة تجميع القوات، والفصل بينهما -القوات الحكومية والمعارضة المسلحة-، والتدريب الموحد".

وتابع "ستكون هناك مواقيت زمنية لتنفيذ الاتفاق".

من جانبه، قال وسيط "إيقاد"، إسماعيل واس، إن "فريق عمل "إيقاد"، والوساطة السودانية، وكينيا، سيشرعون خلال الاجتماع بالخرطوم، يوم الجمعة، في إعداد الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاق.

وأفاد "سيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية "إيقاد"، قبل انعقاد قمتهم في أكتوبر المقبل للتقرير بشأن التوقيع النهائي لاتفاق سلام جنوب السودان.

واجتمع الرئيس البشير، ليل الثلاثاء، إلى رئيس حركة التمرد الرئيسية بجنوب السودان رياك مشار وأبلغه بإحالة نقاط خلافية اثارتها حركته وتحالف المعارضة (ساوا) إلى قمة إيقاد بالخرطوم في سبتمبر القادم.

وكان ممثل مجموعة مشار ومندوب (سوا) انسحبا من مراسم التوقيع التي جرت في وقت سابق من الثلاثاء، بينما وقعها ممثل الحكومة كبير المفاوضين توت قلواك.

وبعد أن وقع ممثل مجموعة المعتقلين السابقين على الاتفاقية عاد رئيس المجموعة باقان أموم وتملص من التوقيع.

وبحسب مناوا بيتر فإن القضايا الخلافية تشمل توسيع مظلة الضامنين "السودان وأوغندا" لتشمل الإيقاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلى جانب تشكيل مفوضية مختصة بالدستور وعدد الولايات بحيث تكون حدود الأول من يناير 1956 هي المعتمدة.

وإلى جانب ذلك طرحت حركة ومشار وتحالف المعارضة السياسية نقاطا أخرى تتعلق بصلاحيات النواب الخمس والرئيس والإصلاح القضائي.

في ذات السياق أكد عضو وفد التفاوض عن تحالف المعارضة السياسية (سوا) استيفن لوال توقيع مجموعة التحالف المكون من ثمانية فصائل مسلحة وسياسية برئاسة الرئيس الإنتقالي قابريال شاقصون.

وجرت مراسم التوقيع بحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، ونائب رئيس الحركة الوطنية بجنوب السودان الفريق حسين عبد الباقي ومستشار رئيس جنوب السودان لشؤون الأمنية توت قلواك، ولام أكول أجاوين وبنغازي باكسورو ووسيط الإيقاد إسماعيل واس.

وأشار لوال إلى أن الأطراف ستستمر في ورش العمل لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية وستكون في انتظار نتائج قمة "إيقاد" للنظر في الملفات المهة المحالة إليها.

وتابع "نحن على ثقة كاملة بنجاح الخطوات المتبقية المتمثلة في تمثيل الأطراف في مجلس الوزراء وحسم ملف الولايات وصلاحيات النواب".

ومنذ أواخر يونيو الفائت تستضيف الخرطوم مفاوضات بين فرقاء جنوب السودان ونجحت الوساطة السودانية في توقيع هذه الأطراف على اتفاق إطاري، ومن ثم توقيعها على اتفاقي الترتيبات الأمنية وقسمة السلطة.