المعارضة الرئيسية تطلب بناء الثقة قبل المشاركة في احتفال السلام بجوبا

جوبا 25 سبتمبر 2018 ـ رحب زعيم المعارضة الرئيسي في جنوب السودان رياك مشار بدعوة الرئيس سلفا كير للمشاركة في احتفالات السلام التي تعتزم حكومة جوبا تنظيمها ودعا الى اتخاذ بعض اجراءات بناء الثقة قبل عودته.

سلفا كير ومشار بحثا السبت في الخرطوم تنفيذ اتفاق السلام (سونا)

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للإعلام والعلاقات العامة في الحركة ميناوا بيتر جاتكوث إن الرئيس كير قدم يوم الأحد الماضي دعوة إلى مشار للمشاركة في احتفال تخطط له الحكومة في جوبا في إطار جهودها الرامية لتعزيز السلام والمصالحة.

وأضاف جاتكوث الموجود حاليا في الخرطوم أن مشار اقترح على الرئيس كير رفع حالة الطوارئ والإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الحكومية.

وقال في تصريح "لسودان تربيون" إن هذه الإجراءات ستسهم في بناء الثقة وتشجع المصالحة لأن استمرار نشر جنود الجيش في كل مكان وتقييد الحريات بموجب قانون الطوارئ من قبل رجال الأمن لم يعد مبررا بعد توقيع اتفاق السلام المنشود".

وأشار كذلك إلى حالة مشار الذي يتعين عليه الالتزام بقرار الإيقاد التي تحظر عودته إلى جنوب السودان في الوقت الراهن، وأردف "طلب مشار من الرئيس كير أن يطلب من زعماء الإيقاد انهاء القيود المفروضة على تحركاته."

وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ فصيل مشار أنها أطلقت سراح جميع أسرى الحرب في سجونها في جميع أنحاء البلاد ويتساءل لماذا تحتجز جوبا في سجونها حتى الأن أعضائها بداءً من جيمس جاتديت المتحدث باسم مشار.

وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة الوطنية للإعلام والعلاقات العامة في الحركة إنهم طالبوا هيئة مراقبة وقف إطلاق النار وبلدان الإيقاد الضامنة لاتفاق السلام بضمان التزام جوبا باتفاق وقف إطلاق النار.

واتهم جيش جنوب السودان والميليشيات المتحالفة معه بمواصلة انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار، مشيراً إلى الهجمات الجديدة التي تحدث عنها المتحدث باسم الحركة.