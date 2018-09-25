 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 25 أيلول (سبتمبر) 2018

المعارضة الرئيسية تطلب بناء الثقة قبل المشاركة في احتفال السلام بجوبا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 25 سبتمبر 2018 ـ رحب زعيم المعارضة الرئيسي في جنوب السودان رياك مشار بدعوة الرئيس سلفا كير للمشاركة في احتفالات السلام التي تعتزم حكومة جوبا تنظيمها ودعا الى اتخاذ بعض اجراءات بناء الثقة قبل عودته.

JPEG - 84.2 كيلوبايت
سلفا كير ومشار بحثا السبت في الخرطوم تنفيذ اتفاق السلام (سونا)

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للإعلام والعلاقات العامة في الحركة ميناوا بيتر جاتكوث إن الرئيس كير قدم يوم الأحد الماضي دعوة إلى مشار للمشاركة في احتفال تخطط له الحكومة في جوبا في إطار جهودها الرامية لتعزيز السلام والمصالحة.

وأضاف جاتكوث الموجود حاليا في الخرطوم أن مشار اقترح على الرئيس كير رفع حالة الطوارئ والإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الحكومية.

وقال في تصريح "لسودان تربيون" إن هذه الإجراءات ستسهم في بناء الثقة وتشجع المصالحة لأن استمرار نشر جنود الجيش في كل مكان وتقييد الحريات بموجب قانون الطوارئ من قبل رجال الأمن لم يعد مبررا بعد توقيع اتفاق السلام المنشود".

وأشار كذلك إلى حالة مشار الذي يتعين عليه الالتزام بقرار الإيقاد التي تحظر عودته إلى جنوب السودان في الوقت الراهن، وأردف "طلب مشار من الرئيس كير أن يطلب من زعماء الإيقاد انهاء القيود المفروضة على تحركاته."

وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ فصيل مشار أنها أطلقت سراح جميع أسرى الحرب في سجونها في جميع أنحاء البلاد ويتساءل لماذا تحتجز جوبا في سجونها حتى الأن أعضائها بداءً من جيمس جاتديت المتحدث باسم مشار.

وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة الوطنية للإعلام والعلاقات العامة في الحركة إنهم طالبوا هيئة مراقبة وقف إطلاق النار وبلدان الإيقاد الضامنة لاتفاق السلام بضمان التزام جوبا باتفاق وقف إطلاق النار.

واتهم جيش جنوب السودان والميليشيات المتحالفة معه بمواصلة انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار، مشيراً إلى الهجمات الجديدة التي تحدث عنها المتحدث باسم الحركة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

جِنْ الجنجويد ! 2018-09-25 14:54:27 كتبت : سلمى التجاني أقرب قراءة لما تقوم به قوات الجنجويد من انتهاكات في حق المواطنين بأحياء الخرطوم ، وذلك باستهداف الشباب بالضرب وحلاقة الشعر ، هو أن هذه القوات قد كُلِّفت بمهمة إثارة الرعب في الشوارع ، في أوساط الشباب (...)

سؤال الشباب ...( ٨ ) 2018-09-24 16:44:46 كتب : محمد عتيق عبر عدد من الحلقات في هذه الزاوية جرت مخاطبة الأجيال الشابة الجديدة ، وفي ختامها اود تلخيص ‏بعضها واستكمالها .. ‏مع التأكيد على احترامنا التام لآباء الاستقلال ‏وقيادات الدولة السودانية المستقلة حتى اليوم (...)

الصَّادق المهدي.. تجلِّيات زعيم طائفي (1 - 6) 2018-09-23 22:34:51 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk مقدِّمة ترددت كثيراً، أو ملكني التردُّد في أكثر من مرة فيم أسمِّي هذا العمل الذي أودُّ أن أقوم به، أو أعكف عليه. أهو خطاب مفتوح إلى من يهمه الأمر خاصة، والمواطنين من أهل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.