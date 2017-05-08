المعارضة السودانية : إسقاط النظام خيار وحيد ويجب مناهضة(المؤامرة الأميركية)

الخرطوم 8 مايو 2017- جدد تحالف قوى الإجماع الوطني، المعارض في السودان، تمسكه بخط إسقاط النظام كخيار وحيد لتحقيق تطلعات الشعب السوداني،داعيا إلى مناهضة ما أسماها المؤامرة الأميركية في السودان التي مررت عن طريق خنوع النظام في الخرطوم للمشروع الأميركي.

قيادات تحالف الاجماع في مؤتمر صحفي السبت 25 فبراير 2017 (سودان تربيون)

وقال في بيان تلقته (سودان تربيون) الإثنين، "إن التحالف يتمسك بخط إسقاط النظام كخيار وحيد، لتحقيق تطلعات الشعب المشروعة في الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والوحدة والتقدم".

ودعا إلى توسيع جبهة المعارضة، والعمل على إسقاط النظام بكافة وسائل العمل السياسي الديمقراطي السلمي، "وذلك بإستيعاب كل القوي الوطنية المؤمنة بهذا الهدف السامي، وعلي رأسها قوي الإنتفاضة وتيارات الشباب والنساء والطلاب وكل القوي الوطنية خارج قوى الإجماع".

وأكد تحالف الإجماع الذي يضم في عضويته أحزاب عديدة على رأسها الشيوعي والبعث السوداني، أن النظام مستمر في سياسات الحل الأمني لأزماته، وﻻ يملك في المقابل إي إمكانية لتقديم أي معالجة ، إلاعبر خلق مزيد من الأزمات التي أرهقت كاهل الشعب بالحرب والجوع والفقر والإرهاب.

وشدد على رفضه للحوار الوطني الذي قال إن حقيقته تبينت ، وفشل بعد ثلاثة سنوات، مفضياً الي مجرد محاصصات لاعلاقة لها بالمصلحة الوطنية للشعب السوداني في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي والتقدم.

وأشار البيان إلى أن خضوع النظام بقبوله تنفيذ الموجهات الأمريكية إقتصاديا وسياسيا وأمنيا في السودان والمنطقة، أصبح يشكل خطرا وعائقا نحو تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني، ولكافة مصالح الشعوب في المنطقه،مردفا " وذلك لتقاطع أهداف الإستراتيجة الأميركية مع المصالح الوطنية العليا للشعوب الحرة المتطلعة للوحدة والحرية والتقدم".

وقال "يجب كشف وتعرية أبعاد المخططات الدولية والإقليمية في السودان التي تتكالب لبسط نفوذها وإخضاع دول المنطقة لمصالحها عبر إضعافها وتفتيتها، وكشف وتعرية المؤامرة الأميركية في المنطقة والسودان".

وتابع " تلك المؤامرة التي تستند علي خنوع النظام من جهه، وإخضاع المؤسسات الإقليمية الرسمية وغير الرسمية لخدمة المشروع الأمريكي من جهة أخرى".