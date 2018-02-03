المعارضة السودانية تدعو الى احتجاجات ليلية في الأحياء

الخرطوم 3 فبراير 2018- دعت قوى المعارضة في السودان الى تنظيم احتجاجات ليلية سلمية في الأحياء طوال الأسبوع الحالي، للتنديد بسياسات النظام الاقتصادية التي أفرزت ترديا مريعا وارتفاعا جنونيا في الأسعار.

الاحتجاجات على الوضع الإقتصادي تتزايد في مختلف أنحاء السودان

ومنذ مطلع هذا العام تخرج احتجاجات متفرقة بالعاصمة السودانية وبعض مدن الولايات بعد موجة غلاء طاحن عمت الأسواق في أعقاب بدء تطبيق الحكومة موازنة العام الجديد.

ونجحت قوى المعارضة في تنظيم ثلاث مسيرات في العاصمة توزعت بين الخرطوم وأم درمان وبحري.

وجابهت السلطات الأمنية والشرطية هذه المظاهرات بالقمع الشديد، واعتقلت على إثرها قيادات الصف الأول في أحزاب المؤتمر السوداني، والأمة القومي، علاوة على الحزب الشيوعي.

كما طالت الاعتقالات المئات من كوادر هذه الأحزاب والناشطين والصحفيين.

وأثنى بيان عن اللجنة الإعلامية لقوى المعارضة صدر السبت على صمود الذين خرجوا في (مسيرة الخلاص) الأربعاء الماضي في مناطق متفرقة من الخرطوم بحري.

ورأى البيان أنها " مثلت احدى العلامات الهامة والمحطات العظيمة في طريق مقاومة الاستبداد والفساد والطغيان".

ودعا السودانيين ولجان المقاومة بالأحياء إلى "تنسيق تظاهرات ليلية سلمية خلال هذا الأسبوع ".

وأكد البيان العزم ن على تنويع وتصعيد فعاليات المقاومة، واستمرار الحراك الشعبي السلمي المعبر عن رفض الواقع.

وتابع " إن استخدام النظام لأدوات القمع الأمني بالاعتقال والاعتداء الوحشي على المحتجين لن يكسر إرادة شعبنا التي ستسود حتما ولن تندثر رغما القمع والإرهاب".