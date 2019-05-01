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المعارضة السودانية تسلم رؤيتها لهيكلة السلطة خلال ساعات

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الخرطوم 1 مايو 2019- قالت مصادر في المعارضة السودانية ، الأربعاء إنها تعتزم تسليم رؤيتها بشأن هيكلة الحكومة الانتقالية للمجلس العسكري خلال ساعات، وسط دعوات جديدة لتنظيم حشد مليوني في محيط القيادة العامة للجيش الخميس للمناداة بنقل السلطة لحكومة مدنية.

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وأبلغ مصدر موثوق (سودان تربيون) إن قوى "إعلان الحرية والتغيير" ستدفع للمجلس العسكري الانتقالي برؤيتها حول هياكل السلطة المدنية خلال وقت وجيز.

وقال "ربما اليوم أو غدا صباحا".

وأفاد المصدر الذي لم يشأ الإفصاح عن هويته أن الأوضاع بين قوى المعارضة والمجلس العسكري تمضي في اتجاه التهدئة وتجاوز دائرة تبادل الاتهامات بعدم الجدية.

وأكد أن قوى التحالف المعارض وافقت على وساطة شخصيات قومية تحظى باحترام واسع لتعمل على تقريب الشقة بين الطرفين.

ويتبنى الصحفي المعروف محجوب محمد صالح مع آخرين مساعي لإنهاء حالة التراشق والتوتر التي ميزت العلاقة بين تحالف المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي خلال الأيام الماضية.

وفي غضون ذلك تشهد ساحة الاعتصام بمحيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم زخما متزايدا بعد وصول وفود من ولايات النزاع المسلح لإعلان التأييد للثورة.

وبعد يوم من وصول موكب دارفور الذي قطع رحلة بلغت أكثر من ألف و400 كلم عبر القطار، استقبل الثوار الأربعاء بحماس شديد موكبا لأهالي جبال النوبة.

ودعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانيين للمشاركة في "مليونية الحرية والتغيير"، الخميس للمطالبة بسلطة مدنية انتقالية.

وطالب تجمع المهنيين المتظاهرين بتزيين الشوارع بالجداريات والكتابات الداعمة لتسلم مقاليد الحكم للمدنيين.



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