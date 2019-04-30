المعارضة: المجلس العسكري لا يريد تسليم السلطة للمدنيين

الخرطوم 30 أبريل 2019- اتهم تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان الثلاثاء المجلس العسكري الانتقالي بعدم الجدية في تسليم السلطة للمدنيين.

خالد عمر يوسف الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني (سودان تربيون)

وقال المتحدث باسم التجمع محمد ناجي الأصم "ما نستشعره من كل تصرفات المجلس العسكري حتى اللحظة أنه غير جاد في تسليم السلطة للمدنيين".

وأضاف -في مؤتمر صحفي عقد للرد على المجلس العسكري "الزمن تطاول، ومع تطاول الزمن صلاحيات المجلس العسكري تتمدد، وهذه خطورة كبيرة جدا على الثورة السودانية".

وأشار الى أن جلسة المباحثات التي كانت مقررة اليوم بينهم والمجلس لم تعقد.

وتابع " لكننا خلال ساعات سنقدم رؤيتنا للمستويات الثلاثة من السلطة ونتوقع الرد عليها سريعا".

واتهم الأصم المجلس العسكري بمحاولة زرع حالة من البلبلة بين قوى الحرية والتغيير

والمعتصمين بحديثه عن فتح الطرق وإزالة الحواجز والمتاريس.

من جهته قال القيادي بتحالف الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف إن المجلس العسكري بيده أن يقود البلاد بالشراكة مع قوى التغيير ويختار الاصطفاف الى جانب الشعب السوداني.

وحذر في مؤتمر صحفي المجلس العسكري من محاولة تكرار تجربة النظام السابق.

وأكد على أن قوى التغيير ليس لديها شيء لتخفيه، وأنها تخوض التفاوض بكل وضوح وشفافية.