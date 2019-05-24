 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 24 أيار (مايو) 2019

المعارضة: بدء الإضراب السياسي بالثلاثاء للضغط باتجاه السلطة المدنية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 24 مايو 2019- أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بدء الإضراب السياسي الشامل نهاية هذا الأسبوع في تصعيد جديد للازمة مع المجلس العسكري بعد تعثر مفاوضات تسليم السلطة لكيان مدني.

JPEG - 179.4 كيلوبايت
مئات الآلاف في ساحة الاعتصام لإحياء "مليونية السلطة المدنية" .. مواقع تواصل

وبرغم توصل قوى المعارضة السودانية لتفاهمات كبيرة بشأن هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية وتحديدها بثلاث أعوام لكن الطرفين أخفقا في الاتفاق على تكوين المجلس السيادي وصلاحياته.

ويطالب تحالف الحرية والتغيير بغالبية من المدنيين في المجلس السيادي بينما يتمسك الطرف الآخر بالغلبة العسكرية.

وحدد التحالف المعارض في بيان الجمعة الثلاثاء المُقبل موعداً لبدء تنفيذ الإضراب السياسي الشامل ليومين على أن يرفع الخميس توطئة لتنفيذ العصيان المدني الشامل.

ووضعت قوى المعارضة جدولا للتصعيد الثوري "من أجل تَسلُم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية".

وأكدت في بيانها، أن الترتيبات تبدأ اعتبارا من السبت بإطلاق حملة مناقشات ولقاءات قيادات الحرية والتغيير في الميدان ومع المجموعات المختلفة خارج الميدان، ومخاطبة المعتصمين عبر المنابر الميدانية حول جدول التصعيد التدريجي، مع تنظيم مواكب الأحياء والمناطق في العاصمة القومية والأقاليم للإعلان عن الإضراب السياسي وجدول الفعاليات.

وبحسب البيان فإن إطلاق نداء تشكيل لجان الإضراب داخل المؤسسات والشركات والقطاعات المهنية والحرفية، سيكون بالأحد.

وأشار الى تصعيد العمل الدعائي داخل المؤسسات والشركات والقطاعات تمهيداً لإعلان الإضراب اعتبارا من الثلاثاء والأربعاء ٢٨ و٢٩ مايو ٢٠١٩ تحت شعار السلطة المدنية.

وأعلنت مؤسسات وهيئات حكومية وشركات خاصة استعدادها لتنفيذ الاضراب المقرر ودعم الحكومة المدنية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

العلمانية والأسئلة البسيطة 2019-05-23 15:41:08 بقلم : محمد عتيق من أكبر مظاهر الإرهاب ونتائجه في بلادنا أن الناس يحنون رؤوسهم أمام كل من يتبجح بإسم الإسلام (( تبجح الشخص في معاجم اللغة يعني : افتخر وتباهى في صلف ، والعالم الحق لا يتبجح بعلمه )) أو ( أجاب بصفاقة ، لم (...)

المجلس العسكري: أكاذيب تكشفها حقائق !! 2019-05-23 11:56:04 حسن وراق بعد الإطاحة بالمخلوع عمر البشير فى الحادى عشر من شهر ابريل تمر حوالى 42 يوم و ما تزال الصورة غامضة و الجميع فى حالة حيرة و انتظار اتفاق لن يحدث بين المجلس العسكرى الانتقالى و قوى اعلان الحرية و التغيير. الحقيقة (...)

التغيير الذى يشبه الشعب السودانى 2019-05-23 05:46:34 أقيف عندك .. وخلّيك فى إعتصامك بس .. ولا تنغش! فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com " أقيف عندك ... وخلّيك فى اعتصامك بس ...ولا تنغش ...أقيفى هناك ... وقوفك أصلو ما كان هش ... إلى أن يحصل التغيير ...يكون تغيير بيشبهنا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.