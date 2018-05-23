المعارضة تبحث مع سفراء أوروبيين بالخرطوم الموقف من الحكومة

الخرطوم 23 مايو 2018 ـ قال تحالف قوى الإجماع الوطني في السودان، الأربعاء، إن ممثلين للتحالف المعارض بحثوا مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالخرطوم الموقف من النظام الحاكم وصياغة الدستور.

قيادات تحالف الاجماع في مؤتمر صحفي السبت 25 فبراير 2017 (سودان تربيون)

وبحسب بيان للتحالف، تلقته "سودان تربيون" فإن ممثلين قوى الاجماع الوطني التقوا نهار الثلاثاء سفراء ونواب سفراء دول الاتحاد الأوروبي بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم.

وقال البيان أن "اللقاء تتطرق لكل القضايا وأهمها إيقاف الحرب وموقف قوى الاجماع من النظام والأزمة التي أدخل فيها البلاد والموقف من صياغة دستور في ظل النظام الحالي".

وتابع "أكدت قوى الإجماع تمسكها بخطها المعلن بإسقاط النظام وعدم الحوار معه بأي شكل من أشكال الحوار وعدم المشاركة ورفض أي صياغة لدستور أو إجراء انتخابات في ظل وجود هذا النظام".

وأشارت قوى الإجماع الوطني إلى أن الدستور يتم التوافق عليه في ظل وجود سلطة انتقالية.

وأكدت تسليمها مذكرة لبعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان تضمنت موقف تحالف قوى الاجماع الوطني المتكامل حول كل القضايا.