المعارضة تتهم جيش جنوب السودان بالتجهيز لشن هجمات جديدة

جوبا 11 فبراير 2019- أعرب تحالف جنوب السودان المعارض عن قلقه إزاء الانتهاكات المتكررة لوقف القتال من جانب القوات الحكومية واتهم جوبا بالتجهيز لهجمات جديدة في الأيام القادمة.

قوات من الجيش الشعبي في صورة تعود للعام 2013 (رويترز)

وقال المتحدث باسم التحالف كواجى لاسو في بيان الأحد " يعرب التحالف الوطني الديمقراطي لجنوب السودان عن قلقه إزاء الانتهاكات المتعمدة لاتفاقية وقف إطلاق النار التي يمارسها الجيش الحكومي على عدة مواقع تابعة للتحالف بولاية نهر ياي والتي بدأت منذ 31 يناير ومازالت مستمرة حتى الآن".

ولفت المتحدث باسم التحالف الى أن قواتهم صدت هجوما كثيفا من القوات الحكومية في مناطق موروبو ولوجولو وكاجو كاجي بتاريخ 31 يناير، وأن القوات الحكومية تقوم بعمليات قصف عشوائية للقرى في منطقة ياي وحولها، إضافة مهاجمة المدنيين واغتصاب الفتيات والنساء الصغيرات.

وكشف لاسو عن تلقيهم معلومات استخباراتية تفيد أن القوات الحكومية والقوات التابعة لحركة رياك مشار يستعدان الآن لهجمات جديدة على مواقعهما.

وأعرب رئيس جنوب السودان سلفا كير عدة مرات عن حرصه على ضم الجماعات غير الموقعة إلى اتفاقية السلام.

كما قام مجلس وزراء الإيقاد، الذي توسط في اتفاقية السلام، بتوجيه المبعوث الخاص إسماعيل وايس لمقابلة الجماعات المتمردة وإقناعها بالانضمام إلى السلام.

وفي ديسمبر 2018، التقى وايس مع غير الموقعين الذين زودوه خلال الاجتماع بمطالباتهم، ومن المتوقع أن يلتقي بهم لمزيد من الاجتماعات.