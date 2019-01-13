 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 13 كانون الثاني (يناير) 2019

المعارضة تتهيأ لـ(العصيان) وتعلن احتجاجات ليلية وموكب للقصر الخميس

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 13 يناير 2019- أعلن تجمع المهنيين والقوى المعارضة في السودان الاستعداد لدخول مرحلة حاسمة بالتحول الى تنفيذ العصيان المدني الشامل ودعا لإحياء احتجاجات ليلية في اثنين من المناطق المكتظة بالعاصمة الخرطوم، على أن يتوجه موكب جديد ظهر الخميس صوب القصر الرئاسي.

JPEG - 66.6 كيلوبايت
محتجون في أحد شوارع الخرطوم بحري يهتفون طلبا للسلام والعدالة 13 يناير 2019

وقال بيان مشترك لتحالف نداء السودان، قوى الاجماع الوطني، تجمع المهنيين، والتجمع الاتحادي المعارض مساء الأحد إن المتظاهرين السلميين في الخرطوم والفاشر ونيالا وغيرها واجهوا ترسانة النظام الأمنية بثبات.

وأضاف النظام فقد القدرة على الإدارة السياسية والاقتصادية، وفشل في تحويل المواكب والمسيرات والتظاهرات السلمية لمعركة عنف، رغم استخدامه للرصاص الحي والاعتقالات، وذلك لإيمان الثوار بأن سلمية الثورة هي سر نجاحها واستمرارها".

وأوضح البيان أن الخطوة القادمة "هي الحاسمة "وأن الطريق الى "الإضراب الشامل أصبح معبداً".

وأضاف " إعمال الشلل التام لحركة النظام سيكون خطنا في مقبل الأيام".

وأعلن البيان تصعيد الاحتجاجات المسائية اعتبارا من الثلاثاء عند الخامسة مساء بمنطقتي الكلاكلة اللفة –جنوب الخرطوم، والثورة بأم درمان.

كما أعلن التحالف عن موكب حاشد في الخرطوم الخميس ١٧ يناير في الواحدة ظهراً بشارع القصر إلى القصر الجمهوري بالتزامن مع مواكب مماثلة في عدد من مدن البلاد، قال إنه سيتم الإعلان عنها تباعا.

وأكد البيان عدم الاستجابة لأي مساومات "لا تنتهي بإزاحة النظام وتنحي رئيسه.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

لقاء مع عرفات محمد عبدالله بالطريق الشاقي الترام 2019-01-13 17:10:48 بقلم : ياسر عرمان فتاة بطعم وطن ورائحة ليمون ولون مظاهرة، أرسلت لي رسائل صوتية في بريد التواصل الاجتماعي بعد أن أمضت يومها بأمدرمان، تعرفت عليها في إحدى الأمسيات، وكانت تعمل عازفة إيقاع في كورال الثورة، ونادلة في إحدى (...)

هل انفرط عقد المؤتمر الشعبي..؟؟ 2019-01-11 22:36:01 بقلم : عبدالحميد أحمد تصاعد نبرة التصريحات الرسمية لطبقة القيادات المتنفذّة في المؤتمر الشعبي تواطئ سنة النظام الحاكم وتؤكد موقفها الثابت في دعم سلطته وتمام شراكته إلى آخر الشوط، تقرن ذلك بتمام الرجولة والأخلاق، أوقع ذلك (...)

فلنعمل جميعاً للحاسمة 2019-01-07 17:55:14 بقلم : محمد عتيق لا تراجع ، انها الانتفاضة الحاسمة ... ففي وجه من قال انها بدأت مطلبية قال الطيبون : (ولكنها تحولت الي سياسية تستهدف إسقاط النظام) ، ‏بينما هي في حقيقتها بداية الثورة الجذرية في مواجهة الأزمة الوطنية (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.