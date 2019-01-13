المعارضة تتهيأ لـ(العصيان) وتعلن احتجاجات ليلية وموكب للقصر الخميس

الخرطوم 13 يناير 2019- أعلن تجمع المهنيين والقوى المعارضة في السودان الاستعداد لدخول مرحلة حاسمة بالتحول الى تنفيذ العصيان المدني الشامل ودعا لإحياء احتجاجات ليلية في اثنين من المناطق المكتظة بالعاصمة الخرطوم، على أن يتوجه موكب جديد ظهر الخميس صوب القصر الرئاسي.

محتجون في أحد شوارع الخرطوم بحري يهتفون طلبا للسلام والعدالة 13 يناير 2019

وقال بيان مشترك لتحالف نداء السودان، قوى الاجماع الوطني، تجمع المهنيين، والتجمع الاتحادي المعارض مساء الأحد إن المتظاهرين السلميين في الخرطوم والفاشر ونيالا وغيرها واجهوا ترسانة النظام الأمنية بثبات.

وأضاف النظام فقد القدرة على الإدارة السياسية والاقتصادية، وفشل في تحويل المواكب والمسيرات والتظاهرات السلمية لمعركة عنف، رغم استخدامه للرصاص الحي والاعتقالات، وذلك لإيمان الثوار بأن سلمية الثورة هي سر نجاحها واستمرارها".

وأوضح البيان أن الخطوة القادمة "هي الحاسمة "وأن الطريق الى "الإضراب الشامل أصبح معبداً".

وأضاف " إعمال الشلل التام لحركة النظام سيكون خطنا في مقبل الأيام".

وأعلن البيان تصعيد الاحتجاجات المسائية اعتبارا من الثلاثاء عند الخامسة مساء بمنطقتي الكلاكلة اللفة –جنوب الخرطوم، والثورة بأم درمان.

كما أعلن التحالف عن موكب حاشد في الخرطوم الخميس ١٧ يناير في الواحدة ظهراً بشارع القصر إلى القصر الجمهوري بالتزامن مع مواكب مماثلة في عدد من مدن البلاد، قال إنه سيتم الإعلان عنها تباعا.

وأكد البيان عدم الاستجابة لأي مساومات "لا تنتهي بإزاحة النظام وتنحي رئيسه.