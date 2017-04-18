المعارضة تدعو العالم إلى الإعتراف بالإبادة الجماعية في جنوب السودان

جوبا 18 أبريل 2017- دعت المعارضة السياسية في جنوب السودان قادة العالم إلى الاعتراف علناً بأن الإبادة الجماعية تُرتكب في البلاد وأن تحمّل حكومة الرئيس سلفا كير ميارديت المسؤولية عن جرائمها.

مدنيون ينامون خارج مباني يونيمس في واو بعد اندلاع الصراعات في يونيو 2016

وجاءت الدعوة في بيان مشترك أصدرته الإثنين، ستة أحزاب معارضة ، بينها حركة التمرد التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار.

واتهمت المعارضة الرئيس سلفاكير بارتكاب جرائم خطيرة في البلاد منذ ديسمبر 2013 عندما استهدف الجيش أفراد قبيلة النوير في العاصمة جوبا واستمر في وقت لاحق في قتلهم في مناطق أعالي النيل والاستوائية وغرب بحر الغزال.

وأضاف البيان " الإبادة الجماعية المتتالية هي تكرار لمذابح جوبا التي وقعت في ديسمبر 2013 ضد المدنيين من قبيلة النوير، مما أسفر عن هجمات انتقامية مستهجنة ضد المدنيين من قبيلة الدينكا في أجزاء أخرى من البلاد. وقد أدت هذه السلسلة من الأحداث إلى استمرار الحرب الأهلية التي فُرضت على الشعب بعد عامين من حصول البلاد على الإستقلال في 9 يوليو 2011 ".

وأشارت المعارضة في بيانها بأصابع الاتهام إلى الجيش الحكومي وميليشياته المتحالفة المعروفة، وأن الجيش والمليشيات نفذوا عمليات إعدام لأفراد وقادة كنائس وتعذيب وإغتصاب مدنيين بدم بارد، مطالبةً قادة العالم بالخروج علناً والإعتراف بأن عمليات الإبادة الجماعية تجري حالياً في جنوب السودان.

وأردف البيان "نحث المجتمع الدولي والإقليمي على القيام فوراً بالتحقيق مع مرتكبي الإبادة الجماعية الأخيرة في منطقة واندوروبا وياي ولينيا وباجوك وكاجوكيجي في منطقة الاستوائية وواو في بحر الغزال،وفي جميع أنحاء منطقة أعالي النيل ومحاكمتهم ومعاقبتهم من قبل المحاكم المختصة. إن جميع عمليات القتل التي استهدفت المدنيين سواء من الدينكا أو غيرها هي عمليات مستهجنة ولا مبرر لها ويجب أن تخضع للإجراءات القانونية الواجبة ".

وحثت المعارضة قادة العالم على الخروج بصوت واحد "للإعتراف وإدانة أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام سلفاكير"، وشددت على أن صمت المجتمع الدولي المتواصل يشجع فقط مرتكبي الجريمة ويكافئهم.

وزادت " لذلك ندعو الإتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إصدار اعتراف كامل وصريح وعادل بشأن الإبادة الجماعية والذي يعتبر خطوة ضرورية لأسر الضحايا وبصيص أمل للمستقبل. ويجب إجبار الرئيس سلفاكير ونظامه على الامتثال وتحمل المسؤولية الكاملة عن أعمالهما وجرائمهما، وبعد ذلك يمكن أن تبدأ عملية سياسية سلمية لإنهاء هذه المعاناة غير المسبوقة والتي لا توصف ".