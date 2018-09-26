 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 26 أيلول (سبتمبر) 2018

المعارضة تنصح واشنطن بمراعاة مصالح السودانيين في حوارها مع الخرطوم

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 26 سبتمبر 2018 ـ قال تحالف "نداء السودان"، الأربعاء، إنه أبلغ دبلوماسيا أميركا بضرورة أن تراعي الولايات المتحدة مصالح السودانيين في السلام والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان لدى استئنافها الحوار مع الحكومة السودانية.

JPEG - 28.7 كيلوبايت
القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم يلتقي قادة "نداء السودان" ـ لندن 26 سبتمبر 2018

وينتظر بدء مرحلة ثانية من الحوار بين الخرطوم والإدارة الأميركية في اتجاه تطبيع العلاقات بعد مرحلة سابقة قادت إلى رفع العقوبات الإقتصادية مع إبقاء السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وبحسب المتحدث باسم "نداء السودان" صلاح جلال في بيان فإن التحالف المعارض اجتمع بلندن يوم الأربعاء إلى القائم بأعمال الولايات المتحدة بالخرطوم إستيفن كوتسيس والدبلوماسي بالسفارة الأميريكية بلندن سين سلي بطلب من الجانب الأميركي.

وشارك في الاجتماع الصادق المهدي رئيس "نداء السودان" وممثلي حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة والحركة الشعبية ـ شمال، وحزب الأمة القومي.

وقال المتحدث باسم "نداء السودان" إن القائم بالأعمال الأميركي أبلغ قيادات التحالف أن الولايات المتحدة بصدد استئناف الحوار مع الحكومة السودانية.

وطلب ممثلو التحالف من الدبلوماسي الأميركي أن "لا تغفل واشنطن في المباحثات المزمعة عن مصالح السودانيين في السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة وأن تحرص على مراعاة مصالح الشعب وممثليه وهي تتفاوض مع الحكومة السودانية".

وسلم المجتمعون كوتسيس مذكرة تحمل موقف "نداء السودان" من قضايا الراهن السياسي والإقتصادي في البلاد، بعد أن أخذوا علماً بموقف الولايات المتحدة ورؤيتها لطبيعة العلاقات المشتركة.

وأشار المتحدث إلى أن القائم بالأعمال الأميركي وعد باستمرار التشاور مع ممثلي "نداء السودان"، وأبدى أمله في أن يكون اللقاء القادم بالخرطوم والسودانيون ينعمون بالسلام والاستقرار.

وأضاف "رحب ممثلو (نداء السودان) بحرص الولايات المتحدة على لقاءهم مؤكدين لكوتسيس أن التحالف مؤسسة وطنية جامعة لأوسع تمثيل شعبي في البلاد تهدف لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل بالوسائل السلمية".

وتابع "أكدوا التزامهم بما وقعوا عليه في خريطة الطريق برعاية الآلية الأفريقية الرفيعة".

والتقى نائب وزير الخارجية الأميركية جون سوليفان بوزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الجانبان وفقا لبيان عن الخارجية الأميركية الأربعاء "تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان وتوسيع التعاون في مكافحة الإرهاب ومعالجة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرية الدينية وايصال المساعدات الإنسانية". كما ناقش الاجتماع إحلال السلام في جنوب السودان.

وأضاف البيان "يظل تركيز الولايات المتحدة منصبا على تحقيق نهاية للنزاع، ودعم عملية سياسية وطنية شاملة، وخلق بيئة للإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية في السودان".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

جِنْ الجنجويد ! 2018-09-25 14:54:27 كتبت : سلمى التجاني أقرب قراءة لما تقوم به قوات الجنجويد من انتهاكات في حق المواطنين بأحياء الخرطوم ، وذلك باستهداف الشباب بالضرب وحلاقة الشعر ، هو أن هذه القوات قد كُلِّفت بمهمة إثارة الرعب في الشوارع ، في أوساط الشباب (...)

سؤال الشباب ...( ٨ ) 2018-09-24 16:44:46 كتب : محمد عتيق عبر عدد من الحلقات في هذه الزاوية جرت مخاطبة الأجيال الشابة الجديدة ، وفي ختامها اود تلخيص ‏بعضها واستكمالها .. ‏مع التأكيد على احترامنا التام لآباء الاستقلال ‏وقيادات الدولة السودانية المستقلة حتى اليوم (...)

الصَّادق المهدي.. تجلِّيات زعيم طائفي (1 - 6) 2018-09-23 22:34:51 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk مقدِّمة ترددت كثيراً، أو ملكني التردُّد في أكثر من مرة فيم أسمِّي هذا العمل الذي أودُّ أن أقوم به، أو أعكف عليه. أهو خطاب مفتوح إلى من يهمه الأمر خاصة، والمواطنين من أهل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.