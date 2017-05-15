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المعارضة في جنوب السودان تتعهد بالعمل ضد نظام سلفا كير

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نيروبي 15 مايو 2017- اتفقت احزاب المعارضة فى جنوب السودان على العمل معا بشكل وثيق ضد النظام في جوبا.

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لام أكول رئيس حزب المعارضة الرئيسي في جنوب السودان (ا ف ب)

وقال بيان صادر عقب أول مؤتمر عبر الهاتف لقادة المجموعات المعارضة والذي عقد 7 مايو " هناك قيمة كبيرة في العمل معا ونتيجة لذلك، سوف تعمل جماعات المعارضة بنشاط معا بهدف السعي إلى جبهة موحدة بشأن القضايا الاستراتيجية المشتركة".

كما اتفق زعماء المعارضة على عقد اجتماع وجها لوجه مع قادة الأحزاب السياسية الأخرى في البلاد لمناقشة تفاصيل وطرق توثيق العلاقة وسط جميع الأطراف المعارضة.

وشجع البيان اعضاء جهود مختلف جماعات المعارضة للمساعدة فى عقد قمة لزعماء المعارضة فى البلاد.

كما أعرب البيان عن قلقه إزاء المعاناة "التي لا توصف" لشعب جنوب السودان، الذي يحتاج إلى السلام، وأردف "وإذ تدرك المعارضة أن النظام في جوبا يعاني من اختلال وظيفي وأزمة ويشارف على الانهيار ، يتوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البلاد وتوحيدها واستعادتها من القوات التي تريد تدميرها وتصفيتها".

ودعت جماعات المعارضة إلى إحداث تغيير جذري وفوري في الدولة الوليدة لتعزيز تحالف متبادل المنفعة لجميع الجماعات السياسية والعسكرية في جنوب السودان.

ووقع على البيان سبعة أحزاب من بينها فصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان الذي يقوده نائب الرئيس السابق رياك مشار والحركة الديمقراطية الوطنية بقيادة لام اكول وغيرها.



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