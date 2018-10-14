المعارضة في جنوب السودان تتهم القوات الحكومية بهجمات في واو وياي

جوبا 14 أكتوبر 2014- اتهم تحالف المعارضة في جنوب السودان بقيادة توماس سيريلو سواكا القوات الحكومية بمواصلة مهاجمة مواقعها في ولايتي واو وياي في انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 21 ديسمبر 2017.

قوات من الجيش الحكومي في مدينة واو في 16 مايو 2016 (سودان تربيون)

وقال بيان صادر عن الأمين العام للمجموعة كواجيك لاسو إن نظام جوبا شن هجوما على المواقع الدفاعية لقوى المعارضة في واو وولاية غرب بحر الغزال وبلدة ياي في ولاية نهر ياي في الفترة من الثالث حتى السابع من اكتوبر الحالي

ولفت البيان الى قلقهم من معاناة المدنيين في واو وياي وحولها نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة جوبا.

وأردف " يدين تحالف المعارضة في جنوب السودان بقيادة سواكا بشدة هذه الفظائع، ونود أن نذكّر حكومة جنوب السودان بالتزاماتها بحماية المدنيين في اتفاقية وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين واتفاقية الوصول الإنساني الموقعة في 21 ديسمبر 2017 ".

ووقعت مجموعة سواكا التي تتكون من خمسة فصائل على وقف الأعمال العدائية في ديسمبر 2017، ومع ذلك ترفض المجموعة الاتفاقية المنشطة وتقول إنها لا تعالج الأسباب الجذرية للصراع المستمر منذ خمس سنوات في جنوب السودان.