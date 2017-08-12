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المفوض السامي لشؤون اللاجئين يزور الخرطوم الثلاثاء

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الخرطوم 12 أغسطس 2017- يصل العاصمة السودانية الخرطوم فجر الثلاثاء ،المفوض السامي لشئون اللاجئين،فيليبو غراندي قادما من جنيف علي رأس وفد رفيع من المفوضية.

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المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة فيليبو غراندي

وتسلم المفوض الجديد لشؤون اللاجئين مهامه في يناير من العام الماضي، خلفا لانطونيو غوتيريس الذي تم تنصيبه أمينا عاما للأمم المتحدة.

وقال معتمد اللاجئين في السودان حمد الجزولي في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء ،السبت إن الزيارة تأتي للوقوف علي أوضاع اللاجئين بالمعسكرات.

وأشار الي أن المفوض السامي سيستهل برنامجه بزيارة معسكرات اللاجئين الجنوبين بولاية شرق دارفور ثم يلتقي وزيرا الخارجية ابراهيم غندور والداخلية حامد منان، كل على حده، وعدد من قيادات معتمدية اللاجئين ويختتم زيارته بلقاء الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء.

ولجأ عشرات الالاف من الجنوبيين الي ولاية شرق دارفور، هربا من الأوضاع الأمنية المتردية قبل اكثر من ستة اشهر في محليتي عسلاية وبحر العرب.

ويجبر النزاع وإنعدام الأمن الغذائي المزيد من دولة جنوب السودان على الفرار من بلدهم، وعبور الحدود إلى الدول المجاورة، منها السودان.

ووفقاً لوكالات الإنسانية فإن حوالي 5.5 مليون شخص أو ما يقرب من نصف سكان جنوب السودان يواجهون الجوع المهدد للحياة هذا العام.

وقال نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن فى يونيو الماضي إن السودان يستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من مختلف دول الجوار، قبل أن يؤكد على الالتزام تجاه قضايا اللاجئين والعمل على حلها ومعالجتها ودعمها.

ودعا حسبو الذي كان يخاطب مؤتمر قمة التضامن مع قضايا اللاجئين بالعاصمة الأوغندية كمبالا المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته تجاه الدول المضيفة للاجئين وتعزيز مبدأ التعاون والتشارك.

وقال معتمد اللاجئين في السودان حمد الجزولي خلال تصريحات في شهر أبريل الماضي، إن المعتمدية لا تملك إحصائية دقيقة عن عدد اللاجئين المتواجدين في السودان خاصة وأن الحدود مفتوحة.

وأضاف "يوميا يعبر الى السودان 1500 شخص غالبيتهم نساء وأطفال باتجاه ولايات شرق دارفور وجنوب دارفور والنيل الأبيض".



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