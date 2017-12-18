الملحق العسكري الأميركي ينهي مهامه بالخرطوم ويؤكد انجاز أعمال مشتركة

الخرطوم 18 ديسمبر 2017 ـ أنهى الملحق العسكري الأميركي لدى السودان، المقدم جورن بورنق، مهمته في الخرطوم بالتأكيد على إن أعمالا مشتركة عديدة تم إنجازها بين البلدين خلال فترة توليه مهامه التي امتدت لنحو عشرة أشهر.

رئيس هيئة الأركان السوداني والملحق العسكري الأميركي لدى الخرطوم ..صورة من (سونا)

وأكد جورن بونق بحسب تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء، الاثنين، تطلع بلاده لأن تكون الفترة القادمة مليئة بالإنجازات مع تطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.

وأضاف "رغم قصر فترتي بالسودان، إلا أنني أستطيع القول إننا أنجزنا خلالها العديد من الأعمال المشتركة".

ولم يفصح المسؤول العسكري الأميركي عن طبيعة تلك الأعمال لكن المعروف أن وجود السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، بمنع التعاون العسكري المباشر بين البلدين، حيث لا زال موضوعا على اللائحة السوداء التي أدرج فيها بالعام 1997، برغم اعتراف المسؤولين الأميركيين بتعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب.

والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، عماد الدين مصطفى عدوي، الملحق العسكري الأميركي، المنتهية فترة عمله بالسودان، بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم، استيفن كوتسس.

وأكد عدوي خلال اللقاء، حرص السودان على تطوير علاقات التعاون بين البلدين، كما أثني على مجهودات الملحق العسكري إبان فترة عمله، وإسهاماته في تطوير العلاقات لا سيما مسارات التفاوض والحوار بين الخرطوم وواشنطن.

وقررت الحكومة السودانية، منتصف مارس الماضي، إعادة فتح ملحقيتها العسكرية بسفارتها في الولايات المتحدة، عقب أكثر من 28 عاما على اغلاقها.

وقلّد رئيس الأركان المشتركة الملحق العسكري، المقدم جورن بونق، وسام الجدارة تقديراً لمجهوداته والأدوار التي لعبها في الدفع بعلاقات البلدين للأمام.

من جهته قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أحمد خليفة الشامي، إن فترة الملحق العسكري التي أمضاها في السودان كانت حافلة بالأعمال والتحديات وبذل فيها جهداً مخلصاً تميز بالحرص، وتمت فيها العديد من الإنجازات وأثمرت جملة من النجاحات في إطار تعزيز علاقات البلدين.